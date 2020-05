iOS 13.5: Διαθέσιμη η τελική έκδοση με αναγνώρηση μάσκας προσώπου

Ακολουθώντας έναν ασυνήθιστο κύκλο beta που ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου και συνεχίστηκε μέχρι και τα τέλη Απριλίου, η Apple κυκλοφορεί σήμερα την τελική δημόσια έκδοση του iOS 13.5, με λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για την εποχή του COVID-19. Η εταιρεία επίσης φέρνει μια συλλογή από διορθώσεις σφαλμάτων σε μεγάλο βαθμό στα λειτουργικά συστήματα iPadOS, macOS και tvOS.

Εκτός από αυτήν την επίλυση σφαλμάτων, το iOS 13.5 περιλαμβάνει το API που στοχεύει στην καταπολέμηση του COVID-19. Με αυτό το API θα είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών που προειδοποιούν τους χρήστες εάν βρίσκονται κοντά σε άλλο άτομο που έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι μιλάμε για ένα απλό API και όχι για μια εγγενή εφαρμογή που θα συμπεριληφθεί μόλις ενημερωθεί η συσκευή. Apple και Google έχουν προσφέρει τα εργαλεία και τώρα είναι η σειρά των υγειονομικών αρχών να αναπτύξουν εφαρμογές που έχουν αυτόν τον σκοπό περιορισμού και πρόληψης.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p

— Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020