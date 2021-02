MIUI 12.5: Αυτά είναι τα πρώτα Xiaomi smartphones που θα λάβουν αναβάθμιση

Τρίτη, 09/02/2021 · Κώστας Βλαχάκης

Το MIUI 12.5 είναι μια ενδιάμεση αναβάθμιση με βάση το MIUI 12 και με έντονη εστίαση στις βελτιστοποιήσεις του συστήματος. Αυτή η δυνατότητα γίνεται ακόμη πιο αισθητή στις κινήσεις της οθόνης που θα είναι πλέον πιο ομαλές από ποτέ. Στα προηγούμενα συστήματα, οι κινήσεις και οι άλλες διεργασίες αποδίδονταν σε μονό νήμα, με αποτέλεσμα την ύπαρξη μίας σειράς διεργασιών οι οποίες ανταγωνίζονται για τη χρήση της CPU.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του MIUI 12.5 είναι η δυνατότητα απεγκατάστασης εφαρμογών συστήματος. Η συντριπτική πλειονότητα των εφαρμογών στο νέο σύστημα μπορεί να απεγκατασταθεί, ενώ μπορεί να γίνει απόκρυψη ενός μικρού αριθμού εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στον πυρήνα του συστήματος. To πρώτο smartphone που θα ενσωματώνει out of the box την συγκεκριμένη έκδοση είναι το Xiaomi Mi 11.

MIUI 12.5: Απρίλιος – Μάιος

Mi 11

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10

Mi 10 Pro

MIUI 12.5: Ιούνιος

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9