Samsung Galaxy M21: Νέο firmware update OneUI 3.1 Android 11

Πέμπτη, 01/04/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

To Samsung Galaxy M21 παίρνει πλέον το One UI 3.1 firmware update, το οποίο βασίζεται στο Android 11. Το νέο update εκτιμάται ότι θα φέρει αρκετές βελτιώσεις σε θέματα απόδοσης και ασφάλειας του smartphone.

Το νέο firmware update για το Samsung Galaxy M21 περιλαμβάνει το αντίστοιχo patch του Μαρτίου 2021 για το Android. Αυτό σημαίνει ότι βελτιώνεται συνολικά η απόδοση της συσκευής μετά την εγκατάστασή του. Πέρα από αυτό, βελτιωμένη θα είναι και η λειτουργία της κάμερας του Samsung Galaxy M21 με νέα εργαλεία ρυθμίσεων και δυνατότητες επεξεργασίας για τις λήψεις που τραβά κανείς με την κάμερα του smartphone.

To One UI 3.1 Core Update έχει την κωδική ονομασία M215FDDU2BUB6, πρόκειται για ένα αρχείο εγκατάστασης όγκου 960 MB. Για να μπορέσει κανείς να κατεβάσει το νέο πακέτο, αρκεί να πάει στις Ρυθμίσεις (Settings) και έπειτα να οδηγηθεί στην Αναβάθμιση Λογισμικού (Software Update) για να δει εάν έχει έρθει το νέο update over the air.