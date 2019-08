Οι 5 καλύτερες νέες Android εφαρμογές της εβδομάδας [#33]

Μία ακόμη εβδομάδα με αρκετές νέες κυκλοφορίες έφτασε στο τέλος της. Από άποψη εφαρμογών έχουμε τον Checketry που είναι ένας νέος download manager και διαχειριστής αρχείων, δύο σε ένα. Έπειτα, το Night Vision/ToF Viewer, μία ιδιαίτερη εφαρμογή που την χρησιμοποιείς γιατί απλά θες κι όχι γιατί την χρειάζεσαι πραγματικά.

Όσον αφορά τα παιχνίδια, πρώτο από όλα έχουμε το Brave Conquest, ένα νέο free to play δημιουργίας και διαχείρισης ενός βασιλείου από την IGG. Από την άλλη τo Type II: FPS TD είναι ένα νέο ιδιαίτερο παιχνίδι που συνδυάζει FPS και tower defense στοιχεία. Τέλος, το Truck Night in America: AR είναι ένα παιχνίδι βασισμένο στο δημοφιλές show του History Channel “Truck Night in America”.

Ο Checketry είναι ένας νέος download manager και διαχειριστής αρχείων, δύο σε ένα. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή αυτή απαιτεί την εγκατάσταση της αντίστοιχης για PC, και επιτρέπει τη διαχείριση των λήψεων και των αρχείων του υπολογιστή από το κινητό. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τις λήψεις του Steam από το κινητό, χωρίς καν να είναι σπίτι.

Η εφαρμογή προς το παρόν υποστηρίζει το uTorrent, το qBitTorrent, το Steam, το Google Chrome και τον Mozilla Firefox. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ PC και κινητού και μετά απλώς χρησιμοποιούμε την εφαρμογή όπως επιθυμούμε.

Το Night Vision/ToF Viewer είναι μία ιδιαίτερη εφαρμογή που την χρησιμοποιείς γιατί απλά θες κι όχι γιατί την χρειάζεσαι πραγματικά. Στην ουσία, το app δίνει πρόσβαση στον ToF αισθητήρα μέσω του Camera2 API, και εννοείται ότι πρέπει να διαθέτεις συσκευή με sensor που υποστηρίζει αυτό το API.

Όπως είπαμε, πρόκειται για μία εφαρμογή που ικανοποιεί την περιέργεια του χρήστη και τίποτα περισσότερο. Για όσους δεν έχουν συσκευή με συμβατό ToF αισθητήρα, το παραπάνω βίντεο θα τους λύσει την απορία σχετικά με το τι βλέπουμε εμείς οι υπόλοιποι.

Το Brave Conquest είναι ένα νέο free to play δημιουργίας και διαχείρισης ενός βασιλείου από την IGG. Όπως και σε κάθε άλλο παιχνίδι του είδους, ο παίκτης χτίζει το βασίλειο του, εκπαιδεύει στρατό, συλλέγει πόρους, πραγματοποιεί επιθέσεις και τα λοιπά.

Αν ανήκουμε σε αυτούς που τους αρέσουν τέτοιου τύπου παιχνίδια τότε το επιλέγουμε απλά για τα γραφικά του. Επίσης, αν έχει τύχει να δείτε καμία διαφήμιση στα social media ή παίζοντας κανένα άλλο παιχνίδι, πρέπει να σας πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το τι βλέπετε στα ads.

To Type II: FPS TD είναι ένα νέο ιδιαίτερο παιχνίδι που συνδυάζει FPS και tower defense στοιχεία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού διαδραματίζεται σε κάμερα πρώτου προσώπου.

Γενικότερα το παιχνίδι έχει αρκετά επίπεδα, boss fights, εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι, cloud saving και πολλά άλλα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά δεν είναι δωρεάν, βέβαια δεν έχει in-app ή διαφημίσεις.

Το Truck Night in America: AR είναι ένα παιχνίδι βασισμένο στο δημοφιλές show του History Channel “Truck Night in America”. Στο παιχνίδι ο παίκτης δημιουργεί και τροποποιεί το δικό του φορτηγό επιλέγοντας τα αγαπημένα του στοιχεία μέσα από μία σχεδόν ατελείωτη συλλογή.

Ο στόχος του παίκτη είναι ένας και μοναδικός να δημιουργήσει το καλύτερο φορτηγό. Αν θέλει να κερδίσει τον ανταγωνισμό πρέπει να αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη. Το AR στοιχείο είναι ότι στο τέλος μπορεί να φωτογραφίσει το όχημα του στον πραγματικό κόσμο.