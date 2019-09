Οι 5 καλύτερες νέες Android εφαρμογές της εβδομάδας [#36]

Μία ακόμη εβδομάδα με αρκετές νέες κυκλοφορίες έφτασε στο τέλος της. Από άποψη εφαρμογών έχουμε το überliste μία νέα εφαρμογή για τη δημιουργία λίστας για ψώνια. Έπειτα, το SpotWidget είναι μία εξειδικευμένη εφαρμογή που συμπληρώνει το κενό το οποίο δημιούργησε η απόφαση του Spotify να καταργήσει το widget του.

Όσον αφορά τα παιχνίδια, πρώτο από όλα έχουμε το Acron: Attack of the Squirrels είναι ένα νέο VR παιχνίδι για πολλαπλές πλατφόρμες. Από την άλλη το Magic: The Gathering Companion είναι μία συνοδευτική εφαρμογή για την ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού καρτών Magic: The Gathering. Τέλος, το Sugar Blast είναι ένα νέο παιχνίδι από τη Rovio τους δημιουργούς του franchise Angry Birds.

Το überliste είναι μία νέα εφαρμογή για τη δημιουργία λίστας για ψώνια. Πρόκειται για έναν συνδυασμό από minimal σχεδιασμό και έξυπνα χαρακτηριστικά. Η εφαρμογή διαθέτει μία βάση δεδομένων με στοιχεία προϊόντων και επιτρέπει την προσθήκη εξατομικευμένων καταχωρήσεων.

Το app επιτρέπει την οργάνωση της λίστας σε κατηγορίες ή/και καταστήματα. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται τις λίστες τους με άλλα μέλη της οικογένειας τους.

Το SpotWidget είναι μία εξειδικευμένη εφαρμογή που συμπληρώνει το κενό το οποίο δημιούργησε η απόφαση του Spotify να καταργήσει το widget του. Χάρη σε αυτή την εφαρμογή οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν στην αρχική οθόνη του κινητού ένα widget μέσω του οποίου ελέγχουν το Spotify.

Το widget επιτρέπει την εναλλαγή τραγουδιών και διαθέτει κουμπί παύσης/εκκίνησης της αναπαραγωγής. Προς το παρόν διατηρεί κάποια bugs λόγο του ότι ο δημιουργός βιάστηκε να την κυκλοφορήσει, αλλά ελπίζουμε πως θα τα διορθώσει άμεσα. Αν αποφασίσετε ότι θέλετε ένα widget για το Spotify τότε θα πρέπει να πληρώσετε 2,39€.

Το Acron: Attack of the Squirrels είναι ένα νέο VR παιχνίδι για πολλαπλές πλατφόρμες. Η ιστορία του μοιάζει πολύ με αυτή του Angry Birds με τη διαφορά ότι τα πουλιά είναι σκίουροι και τα γουρούνια δέντρα.

Οι παίκτες έχουν τον ρόλο των σκίουρων και παλεύουν με τα δέντρα για να πάρουν τα βελανίδια. Όπως είναι λογικό τα δέντρα παγιδεύουν και επιτίθενται στους σκίουρους προσπαθώντας να κρατήσουν τους καρπούς. Το παιχνίδι προσφέρει local multiplayer τόσο co-op όσο και με αντίπαλους παίκτες.

Το Magic: The Gathering Companion είναι μία συνοδευτική εφαρμογή για την ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού καρτών Magic: The Gathering. Οι παίκτες μπορούν να συνδέσουν τους Wizard λογαριασμούς και να διοργανώνουν τουρνουά με έως και 16 παίκτες.

Επιπλέον, το app επιτρέπει την αποθήκευση ομάδων φίλων για τη γρηγορότερη δημιουργία τουρνουά στο μέλλον και υποστηρίζει ποικιλία τύπων πρωταθλημάτων. Κατά τη ρύθμιση του τουρνουά οι χρήστες επιλέγουν αν θα είναι Draft, Sealed ή Constructed.

Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή είναι σε Early Access beta και η Wizards of the Coast υπόσχεται ότι θα προσθέσει ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Αν αποφασίσετε να τη δοκιμάσετε θα πρέπει να δείξετε κατανόηση στα bugs που θα αντιμετωπίσετε.

Το Sugar Blast είναι ένα νέο παιχνίδι από τη Rovio τους δημιουργούς του franchise Angry Birds. Πρόκειται για ένα απλό παιχνίδι παζλ με match-three μηχανικούς και πολύχρωμα γραφικά. Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και περιλαμβάνει χιλιάδες επίπεδα.

Όπως και κάθε παιχνίδι του είδους το Sugar Blast έχει διάφορα power-ups, limited events και κοινωνικά στοιχεία. Δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερο, αλλά ανήκει σε μία κατηγορία παιχνιδιών που ενδιαφέρει ένα μεγάλο κοινό.