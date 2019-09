Οι 5 καλύτερες νέες Android εφαρμογές της εβδομάδας [#38]

Μία ακόμη εβδομάδα με αρκετές νέες κυκλοφορίες έφτασε στο τέλος της. Από άποψη εφαρμογών έχουμε το Free Basics by Facebook είναι μια νέα εφαρμογή που αφορά την πρωτοβουλία Free Basics του Facebook, όπως μαρτυρά και το όνομα της. Έπειτα, το Twobird είναι μια νέα εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας μόλις ξεκίνησε το early access πρόγραμμα στο Play Store.

Όσον αφορά τα παιχνίδια, πρώτο από όλα έχουμε το Tropico είναι ένα city building simulator και ένα από τα ελάχιστα ποιοτικά παιχνίδια του είδους στο Google Play. Από την άλλη το Saint Seiya Awakening είναι ένα νέο free to play παιχνίδι για κινητά βασισμένο στο manga της δεκαετίας του ’80. Τέλος, το This Is the Police 2 είναι η συνέχεια του αξιοπρεπούς πρώτου τίτλου.

Το Free Basics by Facebook είναι μια νέα εφαρμογή που αφορά την πρωτοβουλία Free Basics του Facebook, όπως μαρτυρά και το όνομα της. Στην ουσία, ο χρήστης επιλέγεις φορείς κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν μία ειδική κάρτα SIM κμε την οποία μπορούν να περιηγούνται στο Facebook και άλλους δικτυακούς τόπους χωρίς καμία χρέωση.

Μερικοί από τους ιστότοπους είναι το AccuWeather, το BabyCenter, η UNICEF και φυσικά το ίδιο το Facebook. Δεν πρόκειται για κάποιο app που δεν απαιτεί σύνδεση στο internet, κάτι απόλυτα λογικά. Απλώς όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργάζονται με το Facebook για να παρέχουν αυτήν την υπηρεσία στους χρήστες.

Το Twobird είναι μια νέα εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας μόλις ξεκίνησε το early access πρόγραμμα στο Play Store. Σε αντίθεση με πολλές εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτή περιλαμβάνει μια πληθώρα χαρακτηριστικών τα οποία κάποιος θα περίμενε να βρει σε μία πλήρη σουίτα εφαρμογών. Μερικά παραδείγματα είναι οι σημειώσεις, οι υπενθυμίσεις και οι λίστες δραστηριοτήτων.

Οι προγραμματιστές δέχονται τα σχόλια των χρηστών με στόχο φυσικά τη βελτίωση της εφαρμογής. Οπότε, αν θέλετε να γίνεται μέρος της δημιουργίας ενός app τότε δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε το Twobird και να στείλετε τη γνώμη σας στους δημιουργούς.

Το Tropico είναι ένα city building simulator και ένα από τα ελάχιστα ποιοτικά παιχνίδια του είδους στο Google Play. Ο παίκτης παίρνει τον ρόλο του προέδρου ενός νησιού της Καραϊβικής που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Στόχος του παίκτη είναι να εκσυγχρονίσει το νησί και να το φτάσει στον 21ο αιώνα.

Ως πρόεδρος, ο παίκτης πρέπει να αναπτύσσει το έθνος, να τα βγάζει πέρα με τα πολιτικά θέματα και να φροντίζει να λύνει τα προβλήματα του πληθυσμού. Οι μηχανισμοί του παιχνιδιού είναι ενδιαφέροντες, αν και μερικές φορές ο χειρισμός είναι λίγο προβληματικός. Όπως και να έχει είναι ένα καλό port, αν και τα 13 ευρώ που ζητάει η Feral Interactive τα λες πολλά.

Το Saint Seiya Awakening είναι ένα νέο free to play παιχνίδι για κινητά βασισμένο στο manga της δεκαετίας του ’80. Ακολουθεί την ιστορία του manga και οι παίκτες μπορούν να καλέσουν διάφορους χαρακτήρες από τη σειρά.

Αν και από τα free to play της υπομονής, οι οπαδοί της σειράς σίγουρα θα το απολαύσουν και ας χρειαστεί να πληρώσουν για γρηγορότερη πρόοδο. Όπως και να έχει η ιστορία, η μουσική και οι μάχες είναι αξιόλα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που θα απολαύσουν όλοι όσοι αποφασίσουν να το δοκιμάσουν.

Το This Is the Police 2 είναι η συνέχεια του αξιοπρεπούς πρώτου τίτλου. Πρόκειται για ένα mash-up από διάφορα είδη που περιλαμβάνει στοιχεία παζλ, με προσομοίωση, visual novel και μηχανισμούς περιπέτειας.

Ο παίκτης παίρνει τον ρόλο ενός αστυνομικού ο οποίος αποφέρει δικαιοσύνη με το δικό του τρόπο. Μεταξύ άλλων, ο παίκτης πρέπει να συλλαμβάνει εγκληματίες, να ασχολείται με τη διαφθορά, τους κακούς συναδέλφους και πολλά άλλα.