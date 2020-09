Προβολή ιστοριών του Instagram μέσα από το Facebook app

Το Facebook συνεχίζει να προσπαθεί να ενώσει τις εφαρμογές του, αυτή τη φορά φέροντας τις ιστορίες χρηστών του Instagram απευθείας στην εφαρμογή του Facebook, κάτι αναμενόμενο μετά από την ενσωμάτωση του Messenger στην εφαρμογή του Instagram που είδαμε λίγες ημέρες πριν.

Ο @MattNavarra στο Twitter ανέβασε ένα screenshot που δείχνει την επερχόμενη επιλογή. Οι χρήστες του Instagram θα μπορούν να επιλέξουν αν θα θέλουν χρήστες της εφαρμογής Facebook να βλέπουν τις ιστορίες τους. Όπως βλέπουμε και στο screenshot, αυτό αφορά μόνο τους φίλους που έχετε στο Instagram και τα αντίστοιχα προφίλ τους στο Facebook και όχι γενικά σε όλους τους χρήστες. Επίσης, ακόμα και στο Facebook, θα εμφανίζεστε με το όνομα σας στο Instagram.

