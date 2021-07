OnePlus: Δίνει απαντήσεις για το σκάνδαλο των εφαρμογών

Πέμπτη, 08/07/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Η OnePlus κατηγορείται ότι δεν αφήνει σε πολύ γνωστές εφαρμογές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την πλήρη ισχύ του Snapdragon 888. Αυτή η… μαύρη λίστα των εφαρμογών από την πλευρά της OnePlus σήκωσε θύελλα αντιδράσεων και έκανε την εταιρεία να απαντήσει επισήμως.

Σύμφωνα με τα όσα παρατήρησε το AnandTech, στο OnePlus 9 και OnePlus 9 Pro, πολλές και ιδιαιτέρως δημοφιλείς εφαρμογές δεν είναι εφικτό να εκμεταλλευτούν τους πιο ισχυρούς πυρήνες του επεξεργαστή του τηλεφώνου. Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν το Geekbench στο να αφαιρέσει το OnePlus 9 και το OnePlus 9 Pro από τις βάσεις δεδομένων του, καθώς θεώρησε ότι κάτι τέτοιο παραβιάζει τους κανόνες ίσης μεταχείρισης των smartphones στο πλαίσιο των δοκιμών του.

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των εφαρμογών από την πλευρά του OnePlus στον τομέα του να επιτρέπεται ή όχι η χρήση των ισχυρών πυρήνων του επεξεργαστή είναι αυτόματος. Η βασική αιτία πίσω από αυτή την πολιτική είναι η καλύτερη διαχείριση ενέργειας, αλλά η OnePlus δεν είχε αναφέρει κάτι σχετικό μέχρι σήμερα.

Όπως ήταν φυσικό, οι αντιδράσεις είναι μεγάλες και πολλές είναι οι πηγές που συμφωνούν ότι η OnePlus θα μπορούσε να έχει χειριστεί το όλο θέμα καλύτερα.

Update: Η επίσημη τοποθέτηση της OnePlus.

“Our top priority is always delivering a great user experience with our products, based in part on acting quickly on important user feedback. Following the launch of the OnePlus 9 and 9 Pro in March, some users told us about some areas where we could improve the devices’ battery life and heat management. As a result of this feedback, our R&D team has been working over the past few months to optimize the devices’ performance when using many of the most popular apps, including Chrome, by matching the app’s processor requirements with the most appropriate power. This has helped to provide a smooth experience while reducing power consumption. While this may impact the devices’ performance in some benchmarking apps, our focus as always is to do what we can to improve the performance of the device for our users.”