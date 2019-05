Πώς αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία την Τεχνητή Νοημοσύνη; [Έρευνα]

Από τη σκηνή του Microsoft Summit που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της μελέτης “Greece: With an A.I. to the Future”, την οποία εκπόνησε η Accenture σε συνεργασία με τη Microsoft. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης έγινε από τον Δρ. Γιωργή Κριτσωτάκι, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Accenture στην Ελλάδα για τους τομείς Τηλεπικοινωνιών, Media και Τεχνολογίας.

Πώς αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Η προοπτική ενός μέλλοντος υπό την ηγεσία της Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.) τόσο ενθουσιάζει όσο και ανησυχεί τους Έλληνες. Ο φόβος του άγνωστου, η αβεβαιότητα και η άγνωστη γνώση του A.I., κάνουν την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να αισθάνονται συγκεχυμένες, αβέβαιες ή ανησυχητικές για το τι μπορεί να συνεπάγεται ένα μέλλον υπό την ηγεσία του A.I..

Αυτή η αβεβαιότητα αντισταθμίζεται από τις απόψεις των ανθρώπων για το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η A.I. στην κοινωνία. Από τους προσωπικούς βοηθούς στην ιατρική προκαταρκτική διάγνωση, οι Έλληνες βλέπουν πολλούς τρόπους με τους οποίους η A.I. μπορεί να βελτιώσει τη ζωή και να εργαστεί για το κοινό καλό. Ταυτόχρονα, λόγω της ταχείας αύξησης της A.I,., πολλά ερωτήματα και ανησυχίες παραμένουν ανοιχτά.

Πώς θα μας επηρεάσει η A.I.; Θα έχουμε λιγότερο έλεγχο στις ζωές μας; Θα μειώσει η Α.Ι. τις ευκαιρίες για τον άνθρωπο και θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε σχέσεις με μηχανές όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τους ανθρώπους;

Ολόκληρη η μελέτη βρίσκεται εδώ.