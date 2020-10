Samsung Galaxy Note 9: Ξεκίνησε η αναβάθμιση σε One UI 2.5

Το Samsung Galaxy Note 9 φαίνεται να είναι το πρώτο flagship του 2018 που δέχεται το νέο One UI 2.5, με την σταδιακή αναβάθμιση να έχει ξεκινήσει. Η αναβάθμιση ξεκίνησε από τη Γερμανία, με το νέο firmware να φέρει τον αριθμό έκδοσης N960FXXU6FTJ3 και να διατίθεται μέσω OTA (Over The Air).

Μέσα στα νέα χαρακτηριστικά το Samsung Galaxy Note 9 θα έχει πλέον υποστήριξη για ασύρματη λειτουργία Dex, η οποία επιτρέπει οποιαδήποτε οθόνη υποστηρίζει mirroring. Αναβάθμιση βλέπουμε και στην κάμερα με το One UI 2.5, καθώς πλέον το Single Take επιτρέπει να ρυθμίσετε τη διάρκεια της εγγραφής, ενώ το Pro Video επιτρέπει την επιλογή frame rate και ανάλυσης. Το πληκτρολόγιο της Samsung αναβαθμίζεται, με επιλογή για split-screen σε landscape mode, αλλά και νέο πλήκτρο για απευθείας αναζήτηση στο YouTube.

Να θυμίσουμε πως το εν λόγω update θα είναι και το τελευταίο για το Galaxy Note 9, καθώς δεν είναι από τις συσκευές που υπάγονται στη νέα πολιτική των τριών χρόνων αναβάθμισης. Η εταιρεία θα συνεχίσει να προσφέρει ενημερώσεις ασφαλείας κάθε μήνα για τουλάχιστον ένα χρόνο, ενώ μετά για επιπλέον ένα χρόνο θα προσφέρει security updates κάθε τρεις μήνες.

