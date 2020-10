7 Κακόβουλα Apps που έχουν κατεβάσει 2.4 εκ. Android και iPhone χρήστες

Οι ερευνητές του Avast εντόπισαν συγκεκριμένες εφαρμογές που έχουν επιλεγεί από εκατομμύρια κατόχους κινητών Android και iPhone και φέρνουν μπόλικο adware στην εσωτερική μας μνήμη. Ούτε λίγο, ούτε πολύ 7 apps ήταν αυτά που έχουν κατέβει σχεδόν 2.5 εκατομμύρια φορές από το Google Play Store και το Apple App Store.

Σύμφωνα με την έρευνα της Avast, σε πολλές περιπτώσεις οι εφαρμογές αυτές κατέβηκαν ως αποτέλεσμα διαφήμισης μέσω TikTok και Instagram. Οι εφαρμογές για τις οποίες γίνεται λόγος είναι οι ακόλουθες: ThemeZone, Shawky App Free, Shock My Friends, Ultimate Music Downloader, Shock My Friends, Satuna, shock my friend tap roulette v, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί και έχουν αφαιρεθεί από τα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών του Android και του iOS.

Οι ειδικοί, πάντως, συνιστούν προσοχή στους κατόχους smartphones ειδικά όσον αφορά στην εγκατάσταση εφαρμογών χωρίς να έχουν συμβουλευτεί πρώτα τα reviews των apps που θέλουν να χρησιμοποιήσουν.

