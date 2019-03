Το Dark Mode έρχεται και στο WhatsApp

Το Dark Mode ήρθε λίγο καιρό πριν στο Messenger και στο Viber και σίγουρα αποτελεί μία ευχάριστη προσθήκη. Το WhatsApp όντας μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων προχωράει στην προσθήκη της Dark Mode λειτουργίας.

I’m happy to exclusively give the good news: WhatsApp is finally working on a Dark Mode! It’s a dream 😍

There are many important secret references in recent updates!

Be patient to see it out, hoping it will be FULL OLED friendly for Android phones, iPhone X and newer!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 14, 2018