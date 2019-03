Το Viber απέκτησε dark mode, δείτε πώς να το ενεργοποιήσετε

Από τη μία η Google έκανε όλες τις εφαρμογές της άσπρες, κι από την άλλη παραδέχθηκε ότι το dark mode είναι καλύτερο από τα ανοιχτόχρωμα περιβάλλοντα. Γι’ αυτό, ολοένα και περισσότερες εφαρμογές αποκτούν αυτή τη λειτουργία, και η επόμενη στη λίστα είναι το Viber.

Πριν αρκετά χρόνια είχαμε μόνο τα SMS και τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Δεν χρειαζόταν να ανησυχούμε αν ο άλλος χρησιμοποιεί την κατάλληλη εφαρμογή, ή αν θα είχε σύνδεση στο διαδίκτυο για να λάβει το μήνυμα μας. Απλά στέλναμε το SMS, χρεωνόμαστε το ανάλογο ποσό, και ο άλλος λάμβανε το μήνυμα όταν είχε σήμα.

Πλέον, ο κόσμος των μηνυμάτων έχει αλλάξει, έχουμε το Facebook Messenger, το WhatsApp, το Line, και μερικές λιγότερο δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το Allo, και το Viber. Οι φαν της τελευταίες εφαρμογής θα χαρούν να μάθουν πως το Viber με την τελευταία αναβάθμιση απέκτησε dark mode.

Walk on the dark side 🌃 Check out our new dark mode theme on Android! Save battery 🔋, protect your eyes 🙄, and keep the room dark when other people are trying to sleep. Try #DarkMode Now: https://t.co/Xn0QIKbrJX pic.twitter.com/DJK22oJMNR — Viber (@Viber) March 5, 2019

Ύστερα από την επιτυχία που είχε το dark mode του Facebook Messenger, το Viber ενημέρωσε το κοινό μέσω Tweet ότι το dark mode είναι διαθέσιμο με τη τελευταία ενημέρωση της εφαρμογής στο Android. Και ευτυχώς, αυτή τη φορά δε χρειάζεται να στείλουμε μισοφέγγαρα σε κανέναν για να αποκτήσουμε το dark mode, η Viber πρόσθεσε απλώς μία απλή ρύθμιση αλλαγής θέματος.

Εφόσον ενημερώσουμε την εφαρμογή του Viber, πατάμε στο “Περισσότερα”, πηγαίνουμε “Ρυθμίσεις → Εμφάνιση”, και επιλέγουμε το “Σκούρο φόντο”. Αν δεν βλέπουμε την παραπάνω ρύθμιση, τότε δεν διαθέτουμε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Το dark mode είναι διαθέσιμο μόνο για τους χρήστες Android. Όσοι έχουν iOS θα πάρουν το dark mode σε δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ViberHelp στο Twitter.

It's coming in about two weeks. Stay tuned! — ViberHelp (@ViberHelp) March 5, 2019

Επίσης, η ενεργοποίηση του dark mode προς το παρόν γίνεται χειροκίνητα. Ωστόσο, όταν κάποιος ρώτησε αν είναι δυνατόν να ενεργοποιείται αυτόματα όταν νυχτώνει, το ViberHelp του απάντησε ότι θα εξετάσουν την πρόταση του. και μπορεί να την ενσωματώσουν σε μελλοντικό update.

Hello. Thank you for taking the time to reach out to us with your ideas to improve the Viber experience!

Your request will be considered as our teams work on upcoming versions. — ViberHelp (@ViberHelp) March 5, 2019

Πηγή