Windows 10X: Θα κυκλοφορήσει και για laptops σύμφωνα με πρόσφατο leak

Τα Windows 10X τα είδαμε πρόσφατα στο Surface Event της Microsoft και θα είναι σχεδιασμένα για dual-screen συσκευές. Όμως σύμφωνα με διαρροή εγγράφων τα οποία προορίζονταν για εσωτερική ενημέρωση, αποκαλύπτονται οι πρώτες λεπτομέρειες για τη νέα εμπειρία χρήσης που θα προσφέρουν και πως θα γίνουν διαθέσιμα και για φορητούς υπολογιστές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, το νέο Start menu των Windows 10X θα ονομάζεται “Launcher”, κάτι το οποίο μας θυμίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις Android συσκευές. Ο νέος launcher θα διαθέτει μπάρα αναζήτησης η οποία προχωρά σε αναζήτηση τόσο τοπικά, εντός της συσκευής, αλλά και στο OneDrive. Κάτω από τη μπάρα υπάρχει το grid με τις εγκατεστημένες εφαρμογές και τις ιστοσελίδες, οι οποίες θα εμφανίζονται μαζί, είτε είναι εγκατεστημένες τοπικά είτε στο cloud, δίνοντας στο χρήστη μια ομαλή εμπειρία χρήσης χωρίς να τον μπερδεύει.

Επιπλέον, θα υπάρχει ένα νέο Action Center και νέος σχεδιασμός Quick Actions, το οποίο θα περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία αναφορικά με το σύστημα. Στον οπτικό τομέα, οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται ξεχωριστά από την περιοχή Quick Actions παρά το γεγονός ότι θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτές από το ίδιο σημείο της taskbar, η οποία θα μπορεί να τροποποιηθεί και να τοποθετηθεί στο κέντρο της οθόνης ή στην αριστερή πλευρά της, όπως γίνεται στα Windows 10.

Όσο αφορά τις εφαρμογές που θα βρίσκονται εγκατεστημένες by default μέσα στα Windows 10X, αυτές περιλαμβάνουν τα Microsoft Edge, MailCalendar, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft To Do, Microsoft Whiteboard, Microsoft Teams, Photos, Microsoft Store, UWP File Explorer, Spotify, Netflix, Camera, Solitaire, Calculator, Alarms & Clock, Movies & TV, Sticky Notes, Weather, Paint, Notepad, Snip & Sketch, Voice Recorder, Groove Music, People, Feedback Hub, Media Plans και Messaging.

Η συγκεκριμένη λίστα ενδεχομένως να μην είναι και η τελική μιας και εφαρμογές όπως η Your Phone και Skype, απουσιάζουν, τουλάχιστον προς το παρόν. Επισημαίνεται ακόμα πως οι εφαρμογές του Microsoft Office έρχονται προεγκατεστημένες και διαμορφωμένες για τα Windows 10X αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα για τους χρήστες να κατεβάσουν τις Win32 εκδόσεις του Office αν χρειαστεί.

Αλλαγές θα υπάρχουν στον File Explorer αλλά και στο περιβάλλον χρήσης της οθόνης του login, ενώ συνολικά, η διαρροή αυτών των εγράφων δίνει μια πρώτη ιδέα του πως σκοπεύει η Microsoft να τοποθετηθεί με τα Windows 10X όταν θα ξεκινήσει τη διάθεσή τους, η οποία αρχικά θα γίνει στις dual-screen συσκευές, με τις εκδόσεις για φορητούς υπολογιστές να ακολουθούν.

Πηγή