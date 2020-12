EDISION PROTON S2: Κατεβάζει τον ουρανό με τ’ άστρα

Μια από τις ενδιαφέρουσες και οικονομικές υλοποιήσεις εκεί έξω για λήψη ελεύθερων δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών είναι ο δορυφορικός δέκτης PROTON S2 της γνωστής και καταξιωμένης εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, EDISION.

Με εξελιγμένο Tuner DVB-S2, ο δέκτης μπορεί να λάβει έως και 3000 ελεύθερα δορυφορικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια ζητώντας σας απλά να έχετε εγκατεστημένο ένα δορυφορικό πιάτο. Ο EDISION PROTON S2 είναι ένας compact, εισαγωγικός δέκτης ελεύθερων δορυφορικών καναλιών FTA (Free-to-Air) με προ-εγκατεστημένη λίστα καναλιών από τον δημοφιλή δορυφόρο Astra 19,2Ε.

Για να ξεκινήσετε άμεσα την θέαση και δωρεάν, απλά συνδέστε τον στο δορυφορικό σας πιάτο και συντονίστε στον αγαπημένο σας δορυφόρο. Διαθέτει νέο βελτιωμένο μενού σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος EPG και λειτουργία PVR και Media Player για σύνδεση στην θύρα USB εξωτερικού μέσου αποθήκευσης υποστηρίζοντας την αναπαραγωγή μιας μεγάλης γκάμας αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου.

Για να μην χαθείτε ανάμεσα στα χιλιάδες διαθέσιμα κανάλια, υπάρχει έτοιμη προ-εγκατεστημένη λίστα καναλιών, χωρισμένα σε μπουκέτα αγαπημένων. Στο MENU θα βρείτε το πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών & λίστες αγαπημένων, αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση καναλιών, για να δημιουργήσετε ευκολά τα δικά σας αγαπημένα μπουκέτα καναλιών. Πρόκειται για μια ιδανική επιλογή τώρα που καθόμαστε τον περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι και με χαμηλό κόστος μπορείτε να ανακαλύψετε ένα σωρό από ελεύθερα δορυφορικά κανάλια τα περισσότερα των οποίων από χώρες όπως Γερμάνια, Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία, Ρωσία, Τουρκία και άλλες…

Στη πρόσοψη του EDISION PROTON S2 συναντάμε μια ευανάγνωστη οθόνη τεσσάρων ψηφίων LED, το πλήκτρο ON/ OFF μαζί με αυτά της αλλαγής των καναλιών, καθώς και μία θύρα USB 2.0 για σύνδεση εξωτερικού αποθηκευτικού μέσου όπως σκληρός δίσκος ή USB stick. Στο πίσω μέρος ο δέκτης διαθέτει την είσοδο LNB IN για σύνδεση με το LNB στο δορυφορικό πιάτο με τους δορυφόρους τις επιλογή σας, μια έξοδο HDMI FullHD και μια Scart ανάλογα με το μέσο προβολής που θα επιλέξουμε, μια ομοαξονική έξοδο ψηφιακού ήχου S/PDIF καθώς επίσης υποδοχή για το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Στη συσκευασία θα βρείτε ένα universal τηλεχειριστήριο 2-σε-1, για χειρισμό του δέκτη αλλά και τεσσάρων λειτουργιών για τις πιο γνωστές μάρκες τηλεοράσεων, ενώ φυσικά και μπορεί να προγραμματιστεί για να επικοινωνεί με όλες τις υπόλοιπες τηλεοράσεις ώστε να χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο πλέον.

Ο Full-HD δορυφορικός δέκτη EDISION PROTON S2, αποτελεί ένα βασικό Free-to-Air μοντέλο για τα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια, με εξαιρετική σχέση απόδοσης – τιμής και δυνατότητα πρόσβασης στο internet μέσω USB για να παρακολουθείτε βίντεο στο Youtube, να μαθαίνετε την πρόγνωση του καιρού αλλά και βλέπετε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις των αγαπημένων σας ιστοσελίδων μέσω RSS feeds.

Ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή που βρίσκεστε και τους δορυφόρους που σας ενδιαφέρουν θα προσέξετε το πιάτο σας να είναι τουλάχιστον 80 εκατοστών και άνω. Συμβουλευτείτε όμως για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες τον εγκαταστάτη της περιοχή σας σχετικά με την επιλογή του δορυφόρου και των υλικών που θα χρειαστείτε.

Ο EDISION PROTON S2 είναι ιδανική επιλογή για μονάδες με ενοικιαζόμενα δωμάτια, δωμάτια με βραχυχρόνια μίσθωση τύπου AirBnB, εμπορικά καταστήματα, μόνιμες και εξοχικές κατοικίες.

EDISION PROTON S2

Τύπος Δέκτη: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης FTA* για DVB-S/S2

*FTA = Free-to-Air (για ελεύθερα κανάλια, χωρίς κωδικοποίηση)

Κωδικοποίηση: H.264

Τιμή: 24,90 ευρώ

WiFi EDI-Mega

Αξεσουάρ Δέκτη: USB WiFi Κεραία για σύνδεση στο Internet

Τιμή: 8,90 ευρώ