JBL Tune 120TWS ελληνικό hands-on video review από το Techblog

TechblogTV. Κρατάμε στα χέρια μας και σας παρουσιάζουμε τα ασύρματα ακουστικά JBL Tune 120TWS για μουσική και τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς καλώδια και χωρίς ενοχλήσεις με δυνατό ήχο JBL Pure Bass, εργονομικό σχεδιασμό και ειδικά σχεδιασμένη θήκη φόρτισης για έως και 16 ώρες αναπαραγωγής μουσικής με μια μόνο φόρτιση και υποστήριξη Siri αλλά και Google Now.

Τα JBL Tune 120TWS θα τα βρείτε στη WaveMotion και στους επίσημους συνεργάτες της με τιμή 99,5 ευρώ. Η σειρά True Wireless της JBL περιλαμβάνει μεταξύ άλλοων και τα ασύρματα ακουστικά Reflect Flow ιδανικά για “active” ρυθμούς! Αυτά τα δοκιμάσουμε αυτές τις μέρες και θα τα δείτε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο.

JBL Tune 120TWS

JBL Pure Bass Sound

Truly Wireless

Hands-free Stereo Calls

4H Playback for Earbuds + 12H for Charging Case

Affordable Stylish Design