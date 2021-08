Xperia 1 III review: Από τη Sony με αγάπη!

Τρίτη, 10/08/2021 · Κώστας Βλαχάκης

Είναι γνωστό το ενδιαφέρον μου για κάθε νέο Xperia smartphone που παρουσιάζει η Sony. Δεν είναι και πολλά αυτά, κάθε χρόνο δύο μοντέλα, ένα μεγάλο και ένα μεσαίο. Το μεγάλο το περιμένω πάντα με ανυπομονησία γιατί έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια ότι θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι σαν δροσερή ανάσα να αλλάξει την εικόνα και τις παραστάσεις που έχω από τα smartphones που δοκίμαζα όλη την προηγούμενη σεζόν.

Το Xperia 1 III βρίσκεται εδώ, στα χέρια μου και δεν θέλω να το αποχωριστώ το συνήθισα και το αγάπησα γνωρίζοντας ίσως ότι κάποτε η Sony μπορεί και να τα παρατήσει. Δεν γνωρίζω κάτι από insider, μπορεί το τμήμα mobile του Ιάπωνα κατασκευαστή να συνεχίσει να παρουσιάζει συσκευές για χρόνια. Λέω ότι και είναι και αυτή η αγωνία μήπως κάποτε σταματήσει, να με κάνει να ενδιαφέρομαι ακόμα περισσότερο για την ναυαρχίδα που παρουσιάζει κάθε χρόνο η εταιρεία.

Το εργαλείο αυτό, που ακούει στην κωδική ονομασία Xperia 1 III είναι ένα πανέμορφο μεγάλο – σοκοφρετέ – smartphone που εξοπλίζεται με ότι πιο hi-end μπορείτε να φανταστείτε σήμερα. Μεγάλη οθόνη 6.5″ τεχνολογίας OLED HDR με 10-bit χρώμα, ανάλυση 4K, 120Hz refresh rate, υψηλό κοντράστ, επεξεργαστή X1 for mobile από τους μηχανικούς της Bravia και μακρόστενη αναλογία πλευρών 21:9 CinemaWide.

Παράθυρο στον κόσμο η οθόνη του, λαμπερά, φωτεινά, κορεσμένα χρώματα, σκέτη μαγεία και ένα απίθανο μαύρο κατάμαυρο χρώμα που δημιουργεί αυτή την πολυπόθητη κινηματογραφική εμπειρία σε οτιδήποτε απεικονίζει η οθόνη. Ακόμα και τα εικονίδια στο μενού να κοιτάς, χαζεύεις. Η γωνία θέασης φανταστική, και που να το κρατάς στα χέρια σου βράδυ στο σκοτάδι, μαγεύεσαι και εσύ και οι γύρω σου, χαζεύουν μαζί σου και αυτοί.

Θα πω όμως τι αρνητικό παρατήρησα, ναι υπάρχουν και τα αρνητικά ακόμα και σε αυτή την εντυπωσιακή περίπτωση οθόνης! Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει ακόμα περισσότερη φωτεινότητα σε συνθήκες έντονου φωτισμού όπως κάτω από τον ήλιο. Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις την χρειάστηκα ακόμα πιο φωτεινή και δεν έφτανε έως εκεί που περίμενα.

Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το σασί είναι από αλουμίνιο και έχει μια πολύ ωραία κυρτή κοπή περιμετρικά και στις δυο πλευρές του. Το πάχος της συσκευής είναι μόλις 8.2 χλστ. και το βάρος της 186 γρ. Θα το έλεγα “ελαφρύ” στο χέρι βάση και του μεγέθους του. Η πλάτη έχει ένα πολύ ωραίο ματ τελείωμα αφήνοντας ωραία αίσθηση στην αφή και είναι από γυαλί Gorilla Glass 6. Η οθόνη του προστατεύεται από γυαλί Gorilla Glass Victus.

Η συσκευή έχει πιστοποίηση IP68 που σημαίνει ότι μπορεί να παραμείνει κάτω από γλυκό νερό σε βάθος έως ενάμιση μέτρο για έως και 30 λεπτά. Μην σας απασχολεί που η υποδοχή USB Type C και η έξοδος ακουστικών θα παραμείνουν ανοιχτές κάτω από το νερό, η Sony έχει φροντίσει ώστε μην περάσει το νερό μέσα.

Στο πλάι συναντάμε 5 διαφορετικά κουμπιά, το volume up and down, το power button που ενσωματώνει έναν γρήγορο και ακριβή αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, ένα πλήκτρο που ενεργοποιεί το Google Assistant και ένα dedicated camera button, το λεγόμενο shutter button για point and shoot καταστάσεις σαν ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Η ήχος του Sony Xperia 1 III προέρχεται μέσα από δύο στερεοφωνικά ηχεία με ήχο Dolby Atmos που σε χαμηλές και μεσαίες εντάσεις αποδίδουν πολύ καλά με το μπάσο να διακρίνεται. Αν ανεβάσετε τέρμα την ένταση η ποιότητα δεν χάνεται, δεν ακούγεται όμως πλέον το μπάσο και ο ήχος δεν ξεχωρίζει από την ποιότητά του. Η έξοδος ακουστικών προσφέρει ήχο Hi-Res Audio αν την συνδέσετε με συμβατά Hi-Res αξεσουάρ αναπαραγωγής ήχου.

Στο εσωτερικό κόσμο αυτού του όμορφου όσο και ιδιαίτερου flagship smartphone βρίσκεται ο επεξεργαστής Snapdragon 888 5G, 12GB μνήμης RAM, 256GB ενσωματωμένης μνήμης με δυνατότητα επέκτασης αυτής με κάρτες micro SD έως 1TB, έχει WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC και μπαταρία με χωρητικότητα 4500 mAh. Αν δεν χρησιμοποιήσετε κάρτα micro SD στη θέση της μπορείτε να τοποθετήσετε μια ακόμα SIM και να το λειτουργήσετε δίκαρτο Dual SIM.

Η μπαταρία του μπορεί να φορτίσει στο 50% μέσα σε 30 λεπτά και προσφέρει επίσης ασύρματη φόρτιση αλλά και ανάστροφη ασύρματη φόρτιση για να φορτίσετε ασύρματα άλλες συμβατές συσκευές και αξεσουάρ. Η μπαταρία δεν μπορώ να πω ότι είναι το δυνατό σημείο του Xperia 1 III. Θα σας βγάλει μια μέρα με ενεργοποιημένο το always on display και τον υψηλό ρυθμό ανανέωσης αλλά την βλέπεις να αδειάζει γρήγορα και αυτό θα σε αγχώνει.

Μπορεί να έχει επιλογές εξοικονόμησης μπαταρίας όπως τη θυμισμένη Stamina mode αλλά δεν θα θέλεις να τις χρησιμοποιήσεις γιατί μεταξύ άλλων περιορίζει τη φωτεινότητα της οθόνης και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψεις έχοντας αυτή τη μαγεία μπροστά σου. Καλύτερα να αδειάζει η μπαταρία με full glory την οθόνη παρά να λαμβάνεις ημίμετρα. Στη συσκευασία θα βρείτε έναν γρήγορο φορτιστή (δεν βρήκα πόσα Watt είναι) και ένα καλώδιο Type-C σε Type-C.

Να πως επίσης ότι η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται ότι η συσκευή αναγνωρίζει ότι έχει υπερθερμανθεί και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά να περιμένεις να πέσει η θερμοκρασία της. Αυτό μου συνέβη ένα καταμεσήμερο Πέμπτης με καύσωνα εδώ στην Αττική που προσπαθούσα να φωτογραφίσω στον ήλιο ένα από τα Audi Q4 E-Tron που θα οδηγούσα σε δημοσιογραφικό event. Το Xperia 1 III ζεστάθηκε άμεσα κάτω από τον ήλιο μετά τις πρώτες λήψης και έκανε να συνέλθει τουλάχιστον 15 λεπτά.

Φτάσαμε στην κάμερα και τις ικανότητες του Xperia σε φωτογραφίες και βίντεο. Το κάμερα setup αποτελείται από 3 αισθητήρες και οι τρεις τους των 12 Megapixel. Ένας variable telephoto με f/2.3 με έως 4.4x οπτικό ζουμ που φτάνει έως 12.5x ψηφιακό και OIS, ένας wide με f/1.7 OIS και ένας ultrawide με f/2.2. Όλοι οι αισθητήρες έχουν Dual Pixel AF.

Το τριπλό πακέτο συνδυάζεται με έναν αισθητήρα βάθους ToF 3D και έναν laser autofocus. Ο επεξεργαστής εικόνας ονομάζεται BIONZ X for mobile και προέρχεται από τους μηχανικούς της σειράς φωτογραφικών μηχανών A9 της Sony.

Οι φακοί της κάμερας έχουν της ευλογίες της φημισμένης εταιρείας Zeiss με γυαλί που έχει δεχθεί επεξεργασία T-Coating ώστε να μειώνονται οι αντανακλάσεις από το περιβάλλον φως. Σε ότι αφορά το software της κάμερας έχουμε λειτουργία που μπορεί να τραβήξει στη σειρά 20 καρέ σε δευτερόλεπτο πλήρως εστιασμένα, υπολογισμό συνεχόμενου AF 60 φορές το δευτερόλεπτο και Real Time AF αναγνωρίζοντας τα μάτια ανθρώπων και ζώων για την τέλεια εστίαση.

Σημαντική είναι και η λειτουργία για επιλογή για ανίχνευση αντικειμένου σε πραγματικό χρόνο το οποίο ορίζουμε εμείς στο κάδρο μας ώστε αυτό να βρίσκεται πάντα εστιασμένο όσο και αν αυτό μετακινηθεί ή μετακινήσουμε εμείς το κινητό μας. Τα αρχεία φωτογραφιών εκτός από JPEG μπορούν να είναι και RAW για μετέπειτα επεξεργασία στον υπολογιστή μας.

Σε ότι αφορά το ψηφιακό ζουμ μπορεί να αγγίζει το 12.5x και σας δίνει δυο επιλογές, το κλασσικό ψηφιακό ζουμ και μια νέα που ονομάζεται Ζουμ Σούπερ Ανάλυσης AI που υποτίθεται ότι διατηρεί περισσότερο την ποιότητα της αρχικής εικόνας επαναφέροντας της λεπτομέρειες με τη χρήση ψηφιακής επεξεργασίας. Να σας πω δεν κατάλαβα διαφορά.

Σε επίπεδο βίντεο έχουμε τη δυνατότητα λήψης 4K με επιλογή για fps ανάμεσα σε 24fps, 25fps, 30fps, 60fps και 120fps για 4K slow-motion video αλλά και λήψη βίντεο με κάδρο 21:9. Όλοι οι αισθητήρες έχουν οπτικό σταθεροποιητή εικόνας που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε ανάλυση εγγυόνται ότι θα είναι αισθητά σταθερό. Η Sony έχει προσθέσει τη λειτουργία Optical Steady Shot αλγόριθμο FlawlessEye που αυξάνει την σταθεροποίηση της εικόνας.

Σημαντικές επιλογές έχει κάνει η Sony και στην καταγραφή του ήχου κατά την διάρκεια λήψης των βίντεο, με το κάθε ένα από τα δυο στερεοφωνικά κανάλια να είναι διαχωρισμένα και να τραβάνε left-right audio.

Μέσα από την εφαρμογή Cinema Pro έχετε πρόσβαση σε δεκάδες ρυθμίσεις και επιλογές που θα σας πάρουν το κεφάλι αν τις μάθετε όμως θα σας κάνουν σκηνοθέτη!

Αστειεύομαι φυσικά, θέλει διάβασμα, προσπάθεια και δοκιμές για να φτάσετε ψηλά, αν βαριέστε όμως ή δεν έχετε χρόνο, υπάρχει η επιλογή Basic και καθαρίσατε. Το ίδιο και για τις φωτογραφίες, με την εφαρμογή Photography Pro έχει πρόσβαση σε ένα πλούτο ρυθμίσεων την κάμερας αλλά με την εύκολη επιλογή Basic απλά τραβάτε φωτογραφίες στο Auto. Αυτό δεν θέλουμε οι περισσότεροι;

Κλείνοντας με τα των καμερών να μην αφήσουμε απέξω την selfie των 8 Megapixel με f/2.0. Αυτή τραβάει πολύ ποιοτικές φωτογραφίες με πολύ καλή ανάλυση και ένα τόνο χρώματος του δέρματος, από τους πιο πιστικούς που θα συναντήσετε σε selfie κάμερα εκεί έξω!

Μην ξεχάσω να σας πω ότι αν είστε κάτοχοι μια Sony κάμερας της σειράς A θα μπορέσετε να κάνετε ακόμα περισσότερα από απόσταση χρησιμοποιώντας το Xperia 1 ΙΙΙ και την γνωστή σας εφαρμογή Imaging Edge.

Το Sony Xperia 1 III τρέχει Android 11 με το UI της Sony απαλλαγμένο από bloatware και περιττές προεγκατεστημένες εφαρμογές, αυτές αν θέλετε επιλέγετε να εγκατασταθούν ή όχι κατά τα πρώτα βήματα του setup της συσκευής σας.

Το καλοδουλεμένο και ελαφρύ πλέον θα έλεγα UI δίνει επιλογές όπως Multi Window για την καλύτερη εμπειρία multitask που μπορείτε να έχετε σε οθόνη κινητού και συγκεκριμένα σε αυτή την 21:9 του Xperia αλλά και το κλασσικό πλέον Side Sense για άμεση πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές με το ένα χέρι.

Είπα πριν για το καλύτερο multitask σε οθόνη κινητού; Ναι, αλλά εννοώ σε οθόνη κλασσικού κινητού γιατί αν δουλέψεις ποτέ foldable, εκεί θα καταλάβεις τι πάει να πει ταυτόχρονη χρήση 2 και 3 εφαρμογών όπως πρέπει! Η τιμή του Sony Xperia 1 III στην Ελλάδα είναι 1350 ευρώ και θα κυκλοφορήσει σύντομα με δώρο τα Noise Calnceling ακουστικά κλειστού τύπου WH-1000XM3.