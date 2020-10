Ανακοινώθηκε επίσημα το Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Αν και τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν αρκετές φήμες για την ύπαρξη του, η EA ανακοίνωσε και επίσημα την κυκλοφορία του Need for Speed Hot Pursuit Remastered, το οποίο θα κυκλοφορήσει όμως για της τωρινές κονσόλες Xbox One, PlayStation 4 και PC στις 6 Νοεμβρίου. Στις 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει και η έκδοση για το Nintendo Switch.

Ο αρχικός τίτλος Need for Speed III: Hot Pursuit Κυκλοφόρησε το 1998 για το πρώτο PlayStation. Ο τίτλος επέστρεψε το 2010 για PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PC και smartphones και αγαπήθηκε αρκετά από κοινό και κριτικούς, με τη νέα έκδοση να βασίζεται σε στον τίτλο του 2010. Το Need for Speed Hot Pursuit Remastered έρχεται με ανανεωμένα γραφικά και όλα τα DLC από τον αρχικό τίτλο.

Επίσης, θα περιλαμβάνεται cross-platform multiplayer, ενώ δε γνωρίζουμε αν θα το δούμε και στη νέα γενιά των Xbox Series X/Series S και PlayStation 5. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από το παραπάνω, χιουμοριστικό βίντεο, με την Criterion να μας δίνει ξανά ένα παιχνίδι 10 ετών. Να θυμίσουμε επίσης ότι είναι ο πρώτος τίτλος της σειράς που θα κυκλοφορήσει στο Nintendo Switch.