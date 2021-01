Αποκτήστε δωρεάν το Dandara: Trials of Fear Edition [Epic Games Store]

Η Epic δίνει δωρεάν το 2D platformer παιχνίδι Dandara: Trials of Fear Edition μέσα από το ψηφιακό της κατάστημα Epic Games Store. Για να το αποκτήσετε, μπορείτε να μπείτε εδώ μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 18:00 και να το βάλετε στη συλλογή σας, μέσω του Epic Games λογαριασμού σας.

Στο παιχνίδι σας δίνει τον έλεγχο της Dandara και θα σας επιστρέψει σε πιο παλιές εποχές του platforming με τα γραφικά του. Ο παίκτης καλείται να κινηθεί στο χώρο μέσω μεταφοράς από το ένα σημείο στο άλλο και όχι με τρέξιμο ή άλματα. Μπορείτε να ελέγχετε το που θα γίνει το επόμενο βήμα της Dandara, ενώ σας δίνονται και κάποια “όπλα” για να αντιμετωπίσετε τους εχθρούς.

Αν δε το έχετε παίξει μέχρι σήμερα, καθώς έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις πλατφόρμες από το 2018, αυτή είναι μία καλή ευκαιρία για να το απολαύσετε. Την επόμενη βδομάδα, μετά το Dandara: Trials of Fear Edition, θα μπορείτε να αποκτήσετε εντελώς δωρεάν το παιχνίδι For The King μέσω του Epic Games Store.