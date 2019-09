Apple Arcade: Αυτά είναι κάποια από τα παιχνίδια που θα προσφέρει

Κατά την διάρκεια του By innovation only event στην έδρα του αμερικανικού κολοσσού στο Cupertino και πιο συγκεκριμένα στο Steve Jobs Theater αποκαλύφθηκαν όλα όσα θα πρέπει να ξέρουμε για την νέα gaming συνδρομητική υπηρεσία που ακούει στο όνομα Apple Arcade.

Στο event εκτός από την τιμή και την ημερομηνία κυκλοφορίας η Apple αποκάλυψε και τρία παιχνίδια από την Konami, Capcom και Anna Purina. Τώρα ένα βίντεο της εταιρείας στο Youtube αποκαλύπτει μία μεγάλη γκάμα παιχνιδιών η οποία όμως αναμένεται να εμπλουτιστεί στο μέλλον.

Στο βίντεο βλέπουμε τα παιχνίδια: Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, Towaga Among Shadows, Mosaic, Overland, Manifold Garden, Lifeslide, Where Cards Fall, What the Gold?, ChuChu Rocket! Universe, Cat Quest II και πολλά άλλα. Επιπλέον, η Apple αποκάλυψε και το παιχνίδι Hot Lava και στο βίντεο βλέπουμε ένα teaser από το παιχνίδι.

Φυσικά αυτά είναι μερικά από τα 100 παιχνίδια με τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει η υπηρεσία. Η συνδρομητική υπηρεσία Apple Arcade θα έχει κόστος $4.99 και θα γίνει διαθέσιμη σε 150 χώρες στις 19 Σεπτεμβρίου.