Apple Arcade: Συνδρομητική υπηρεσία gaming με 5 δολάρια συνδρομή

Μόλις πριν λίγα λεπτά στο By innovation only event της Apple που πραγματοποιείται στο Steve Jobs Theatre, στο Cupertino της Καλιφόρνια, η εταιρεία αποκάλυψε τα πάντα για την συνδρομητική υπηρεσία παιχνιδιών Apple Arcade.

Η εταιρεία θα ξεκινήσει την Apple Arcade στις 19 Σεπτεμβρίου σε 150 χώρες και η τιμή της συνδρομής θα είναι 4,99 δολάρια Αμερικής τον μήνα. Το πακέτο προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας από έως και έξι άτομα. Επιπλέον, η Apple προσφέρει έναν μήνα δωρεάν δοκιμής.

Η Apple Arcade θα είναι προσβάσιμη από το tab Arcade στο App Store του iOS 13. Η εταιρεία θα προσθέτει νέα παιχνίδια κάθε μήνα και σύμφωνα με την εταιρεία στην έναρξη της η υπηρεσία θα προσφέρει τα περισσότερα δωρέαν παιχνίδι από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη συνδρομή.

Ως μερικά παραδείγματα παιχνιδιών που θα διαθέτει η υπηρεσία, η εταιρεία παρουσίασε το Frogger in Toy Town της Konami, το Shinsekai: Into the Depths από την Capcom και το Sayonara Wildhearts της Anna Purina.

Η Apple Arcade θα διαθέτει αρχικά 100 παιχνίδια, λειτουργεί μόνο σε iOS 13 και φυσικά θα είναι συμβατή με νεότερες εκδόσεις, επιτρέπει το κατέβασμα των παιχνιδιών δωρεάν, και προσφέρει δυνατότητα Family Sharing για να μοιραζόμαστε τη συνδρομή με τα μέλη της οικογένειας μας.