Assassin’s Creed Odyssey: Μμεγάλο update φέρνει το New Game Plus

Η νέα ενημέρωση 1.1.4 για το Assassin’s Creed Odyssey θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες και αναμένεται να προσθέσει τη λειτουργία New Game Plus, που θα επιτρέπει στους παίκτες να αλλάζουν χαρακτήρα καθώς παίζουν, χωρίς να είναι αναγκαίο να αρχίσουν πάλι από την αρχή.

Με τη λειτουργία New Game Plus, θα μπορείτε να αλλάζετε χαρακτήρα όποτε θέλετε χωρίς να χάσετε την πρόοδο που έχετε σημειώσει στο παιχνίδι, όπλα και ικανότητες. Για να ξεκλειδώσετε το New Game Plus θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε την κύρια ιστορία, προφανώς, στη συνέχεια, φορτώστε το save που θέλετε να μεταφέρετε και επιλέξτε την επιλογή ‘New Game Plus’ που θα είναι διαθέσιμη στο μενού.

Το όριο του επιπέδου θα αυξηθεί επίσης, δίνοντας τη δυνατότητα στον χαρακτήρα σας να φτάσει έως 99 level. Επίσης θα προστεθούν νέοι Mercenary Tiers, καθώς και 22 νέα σημεία ταχυμεταφοράς που θα σας βοηθήσουν να εξερευνήσετε καλύτερα τον χάρτη.

Επιπρόσθετα, το νέο επεισόδιο “The Lost Tales Of Greece” πρόκειται για μια συνεργασία ανάμεσα στα δύο αδέρφια, τα οποία θα ασχοληθούν με το χαμό του πατέρα τους. Το δωρεάν επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο για όσους παίκτες έχουν ολοκληρώσει το πέμπτο κεφάλαιο της κύριας ιστορίας.

Δύο νέα κουτιά θα είναι επίσης διαθέσιμα στο κατάστημα, τα οποία θα ονομάζονται Wild Boar Pack και Deep Sea Hunter Pack. Επίσης θα προστεθούν νέες επιλογές στο photo mode, όλες οι φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν στον διαγωνισμό φωτογραφίας στις 22 Φεβρουαρίου με θέμα <<Χειμώνας στην Ελλάδα>>, ο νικητής θα λάβει το Assassin’s Creed Odyssey Spartan Edition. Για παραπάνω πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

