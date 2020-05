Assassins Creed: Odyssey: Δωρεάν για εκπαιδευτικές περιοδείες στην Αρχαία Ελλάδα

Η Ubisoft αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν μερικά από τα Assassin’s Creed παιχνίδια όπως το Odyssey αλλά και το Origins με σκοπό αυτά να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές περιοδείες. Πιο συγκεκριμένα, το studio θα προσφέρει τα δύο αυτά παιχνίδια που βασίζονται στην Αρχαία Ελληνική και Αιγυπτιακή ιστορία. Μπορείτε να κατεβάσετε το Discovery Tour: Ancient Greece και Discovery Tour: Ancient Egypt μέσα από την ιστοσελίδα της Ubisoft αλλά θα πρέπει να έχετε Uplay λογαριασμό.

