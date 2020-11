Black Friday 2020: Οι προσφορές της Sony σε παιχνίδια, αξεσουάρ και κονσόλες PlayStation 4

Η Sony μπαίνει σε ρυθμούς Black Friday 2020 και, μετά από τις προσφορές στα ψηφιακά παιχνίδια, έχουμε προσφορές σε παιχνίδια και αξεσουάρ για το PlayStation 4. Βλέπουμε πολλούς αποκλειστικούς τίτλους από 9,90 ευρώ, ενώ και αξεσουάρ, όπως το DualShock 4 στα 39,90 ευρώ. Τέλος, υπάρχει και η συνδρομή PS Plus 1 έτους με 45 ευρώ.

Οι Black Friday 2020 προσφορές της Sony για το PlayStation 4

Sony Playstation Plus Cards Συνδρομή 365 ημερών (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 45 ευρώ

Παιχνίδια

Sony The Last of Us Part II Standard Edition (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος , Γερμανός)- Τιμή 39,90 ευρώ

Η γνώση είναι δύναμη (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

Uncharted 4 A Thief’s End Playstation Hits

(Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

MARVEL Spider-Man (Πλαίσιο, Media Markt , Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 19,90 ευρώ

The Last Of Us Playstation Hits (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

Marvel’s Spider-Man GOTY (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος , Γερμανός)- Τιμή 29,90 ευρώ

Resident Evil 3 Remake (Πλαίσιο, Media Markt , Public , Κωτσόβολος, Γερμανός )- Τιμή 29,90 ευρώ

Detroit: Become Human (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 19,90 ευρώ

Horizon Zero Dawn Playstation Hits (Πλαίσιο, Media Markt , Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

H γνώση είναι δύναμη: Δεκαετίες (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

Marvel’s Iron Man VR(Πλαίσιο, Media Markt , Public , Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 29,90 ευρώ

Until Dawn Playstation Hits (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος , Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

Gran Turismo Sport Spec II (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 19,90 ευρώ

Uncharted : Αναζητώντας τον Χαμένο Θρύλo Hits(Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

God of War III Playstation Hits (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος , Γερμανός )- Τιμή 9,90 ευρώ

Little Big Planet 3 Playstation Hits (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός )- Τιμή 9,90 ευρώ

Bloodborne Playstation Hits (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

Death Stranding (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 19,90 ευρώ

Days Gone (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 19,90 ευρώ

Nioh 2 (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 39,90 ευρώ

Medievil (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 19,90 ευρώ

Shadow of the Colossus (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος , Γερμανός )- Τιμή 19,90 ευρώ

Blood and Truth VR (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος , Γερμανός)- Τιμή 19,90 ευρώ

Ratchet & Clank Playstation Hits (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

Uncharted: Nathan Drake Collection Playstatiion Hits (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

Hidden Agenda (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 9,90 ευρώ

Final Fantasy VII Remake (Πλαίσιο, Media Markt , Public , Κωτσόβολος , Γερμανός )- Τιμή 29,90 ευρώ

Αξεσουάρ

Sony Dualshock 4 Controller Black v2 (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 39,90 ευρώ

Sony Dualshock 4 Controller Glacier White v2 ( Πλαίσιο , Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 39,90 ευρώ

Sony Dualshock 4 Controller Midnight Blue V2 (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 39,90 ευρώ

Sony PS4 Controller Dualshock 4 V2 Red (Πλαίσιο, Media Markt, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός)- Τιμή 39,90 ευρώ

DualShock 4 V2 χειριστήριο PS4 Χρυσαφί (Γερμανός) – Τιμή 39,90 ευρώ

DualShock 4 V2 χειριστήριο PS4 Rose Gold (Γερμανός) Τιμή 39,90 ευρώ

Κονσόλες

Όλα τα πακέτα PlayStation 4 Slim σε πακέτο με αγαπημένα παιχνίδια στα 299 ευρώ (Γερμανός)

Το άρθρο θα ενημερώνεται με κάθε νέα προσφορά που θα μαθαίνουμε από τη Sony Hellas.