Call of Duty: Modern Warfare: 8 Απριλίου ξεκινάει η 3η σεζόν

Σε νέες περιπέτειες φαίνεται ότι είναι έτοιμο να βάλει τους gamers το Call of Duty: Modern Warfare. Το δημοφιλές παιχνίδι θα ξεκινήσει την τρίτη του σεζόν εντός της προσεχούς εβδομάδας.

Για την ακρίβεια, όπως ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του γνωστού video game στο Twitter, η τρίτη σεζόν θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τετάρτη 8 Απριλίου, κάτι που έγινε με μία teaser φωτογραφία.

Σε αυτή βλέπουμε τρεις χαρακτήρες μέσα σε κόκκινο καπνό, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο βασικός πρωταγωνιστής Άλεξ, ο οποίος εμφανίζεται με πρόσθετο πόδι, και ο Ghost, που μπήκε στο ρόστερ στη δεύτερη σεζόν ως ειδικό battle pass unlockable.

Η νέα σεζόν του Modern Warfare σημαίνει ότι θα υπάρχουν ανανεωμένα battle pass και νέα τρόπαια, που θα πρέπει να κατακτηθούν, ενώ στη φωτογραφία δίπλα στο λογότυπό του υπάρχει και αυτό του Warzone, το οποίο κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν μέσα στον Μάρτιο.

Αυτό είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους τους παίκτες, ανεξάρτητα από το αν κάποιος έχει στην κατοχή του ή όχι το Modern Warfare, και χρησιμοποιεί το ίδιο battle pass progression με το προαναφερθέν παιχνίδι, κάτι που θα συνεχιστεί και στην τρίτη σεζόν.

Μόνο που αυτή τη φορά οι gamers θα έχουν στη διάθεσή τους ολόκληρη τη σεζόν, ενώ στα multiplayer των δύο video games θα προσφέρονται διπλοί πόντοι XP.

Τέλος, να σημειωθεί ότι όλα αυτά έρχονται τη στιγμή που για το PlayStation 4 κυκλοφορεί το Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, το οποίο είναι διαθέσιμο και στο PlayStation Store έναντι 24,99 ευρώ, με το sequel του Modern Warfare να διατίθεται σε Xbox One και PC στα τέλη του μήνα που διανύουμε.

