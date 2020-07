Διαρροή από το PlayStation Store αποκαλύπτει το Far Cry 6

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας PlayStation Store του Hong Kong μάθαμε την ύπαρξη του επερχόμενου τίτλου της σειράς Far Cry, αλλά και τις πρώτες πληροφορίες του cross-gen παιχνιδιού.

To εξώφυλλο του παιχνιδιού αποκαλύπτει πως ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού θα είναι το Giancarlo Esposito, γνωστός από το ρόλο του στη σειρά Breaking Bad. Η Ubisoft αναφέρει πως Far Cry 6 θα προσφέρει το μεγαλύτερο χάρτη της σειράς, με διάφορα τοπία όπως παραλίες και δάση, ενώ οι παίκτες θα έχουν στην κατοχή τους όπλα, οχήματα και… Amigos!

Το Far Cry 6 αναμένεται να κυκλοφορήσει για PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 και PlayStation 5. Σύμφωνα με τη σελίδα – η οποία πλέον κατέβηκε – του PlayStation Store όσοι αγοράσουν τον τίτλο για PlayStation 4 θα έχουν δωρεάν αναβάθμιση στην έκδοση για το PlayStation 5, κάτι που σημαίνει ότι και οι χρήστες του Xbox One θα έχουν δωρεάν αναβάθμιση μέσω Xbox Smart Delivery.

