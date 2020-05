Dirt Rally: Νέο video game του franchise στα σκαριά από την Codemasters

Το Dirt Rally 2.0 αποτελεί τον τελευταίο τίτλο Dirt από την Codemasters. Όμως, φαίνεται ότι η εταιρεία, που έχει κυκλοφορήσει αρκετά racing games, όπως το επίσημο video game της Formula 1 και τα Colin McRae Rally, ετοιμάζει τα σχέδιά της για την επόμενη μέρα.

«Ενώ ένα ταξίδι τελειώνει, ένα άλλο ξεκινά. Τώρα, προετοιμαστείτε για κάτι διαφορετικό», γράφει μία ανάρτηση στον λογαριασμό του Dirt στο Twitter, κατά την ενημέρωση για την τελευταία αναβάθμιση στο Dirt Rally 2.0.

Μάλιστα, το εν λόγω tweet συνδέεται και με μ’ ένα ποστ στο blog της Codemasters, η οποία αναφέρεται στο μέλλον του Dirt, αλλά και του Dirt Rally. «Προετοιμαστείτε να δείτε κάτι διαφορετικό στον κόσμο του Dirt πολύ σύντομα.

Whilst one journey remains FLAT OUT, another journey is about to begin.

A letter to our incredible DiRT Rally 2.0 players: https://t.co/Lh49hfjnu9

Now, prepare for something… different. ⚡ pic.twitter.com/6Uavy84d9B

— DiRT (@dirtgame) May 4, 2020