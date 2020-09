Dolby Atmos και Dolby Vision αποκλειστικά στα next-gen Xbox

Μπορεί να βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν την επίσημη κυκλοφορία των επερχόμενων Xbox Series S, Xbox Series X και PlayStation 5, όμως οι ανακοινώσεις από πλευράς Microsoft συνεχίζουν με έντονο ρυθμό, ενώ η Sony προς το παρόν κρατάει ένα πιο “σιωπηλό προφίλ”.

Αυτή τη φορά μαθαίνουμε ότι τα επόμενης γενιάς Xbox θα είναι οι πρώτες κονσόλες που θα υποστηρίζουν τα πρότυπα Dolby Vision και Dolby Atmos, με το πρώτο να γίνεται διαθέσιμο “σύντομα”, ενώ το δεύτερο να είναι διαθέσιμο από την κυκλοφορία των επερχόμενων κονσόλων. Η παραπάνω ανακοίνωση έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού της Dolby στο Twitter, με το αφεντικό του Xbox, Aaron Greenberg, να μη χάνει την ευκαιρία να το υπερτονίσει σε δικό του Tweet.

Xbox Series X/S officially will be the only next-gen consoles supporting both the industry leading Dolby Vision and Dolby Atmos! #XGonGiveItToYa https://t.co/4l7UcQnhUW

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) September 10, 2020