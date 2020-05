EA Play Live: Ξεκινάει στις 11 Ιουνίου το ψηφιακό event

Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Έκθεσης Ε3 είναι από το 2016 το EA Play, καθώς μέσω αυτής η Electronic Arts έβρισκε την ευκαιρία να παρουσιάζει τα νέα της video games και συνήθιζε να κάνει ανακοινώσεις.

Το σόου για το 2020 ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού, όμως το EA Play Live έρχεται για να προσφέρει στον κόσμο όλες τις ειδήσεις, που αφορούν τα παιχνίδια της εταιρείας.

EA Play Live goes digital in 2020! See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs

Βέβαια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα ανακοινώσει και τι θα δείξει στο εν λόγω event η ΕΑ, όμως εκτιμάται ότι θα πάρουμε μία πρώτη γεύση από το FIFA 21, καθώς και από το Battlefield 6, το νέο video game της ομώνυμης σειράς, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει εντός της επόμενης χρονιάς για PlayStation 5 και Xbox Series X.

Μάλιστα, το EA Play Live θα αποτελέσει μέρος του Summer Game Fest, ενός φεστιβάλ για οτιδήποτε νέο υπάρχει πάνω στα video games, που θα διεξαχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

EA Play will be live on June 11th at 4pm PST, tune in to see what @ea has next during #SummerGameFest https://t.co/KhvAqTHb1e

— Summer Game Fest (@summergamefest) May 4, 2020