Το FIFA 21 δε θα υποστηρίζει οποιασδήποτε μορφής cross-play

Μπορεί τα Xbox Series X και PlayStation 5 να βρίσκονται μόλις λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία τους, όμως υπάρχουν κάποιες απορίες που πρέπει να λυθούν. Επειδή πολλά παιχνίδια θα κυκλοφορήσουν και στην παλιά αλλά και στη νέα γενιά, μία εύλογη απορία είναι αν θα υποστηρίζεται cross-play μεταξύ της τωρινής και της επόμενης γενιάς.

Η EA, μέσα από το λογαριασμό @EAFIFADirect στο Twitter, μας έδωσε μία απάντηση σχετικά με το δικό της παιχνίδι, το επερχόμενο FIFA 21. Σε σχετική ερώτηση η EA ήταν κατηγορηματική, ανακοινώνοντας πως δε θα μπορεί κάποιος να παίξει με παίκτες κονσόλας άλλης γενιάς ή άλλης εταιρείας στο online mode του FIFA 21. Όμως, οι παίκτες της προηγούμενης γενιάς θα μπορούν να μεταφέρουν την πρόοδο τους από το FIFA Ultimate Team στην επόμενη γενιά, όταν αναβαθμίσουν.

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020