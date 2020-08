Έρχεται multiplayer mode στο Ghost of Tsushima

Αν και το Ghost of Tsushima προσφέρει μέχρι στιγμής μόνο εμπειρία single-player, αυτό θα αλλάξει από το Φθινόπωρο. Ο αποκλειστικός τίτλος του PlayStation 4 θα προσφέρει πλέον και multiplayer, με την ονομασία Ghost of Tsushima: Legends.

Όσοι έχουν στην κατοχή τους το αρχικό παιχνίδι θα πάρουν εντελώς δωρεάν το εν λόγω expansion. Το Ghost of Tsushima: Legends θα προσφέρει multiplayer από 2 έως 4 άτομα, με τον καθένα να έχει από έναν χαρακτήρα. Τα classes που θα υπάρχουν θα είναι Samurai, Hunter, Ronin και Assassin, ενώ θα μπορείτε να παίξετε μαζί σε διάφορες αποστολές από την κύρια ιστορία και σε άλλα raids που θα έρθουν με την κυκλοφορία του Legends.

Ο Darren Bridges, designer του Ghost of Tsushima, δήλωσε:

To single-player campaign του Ghost of Tsushima εστιάζει σε έναν ανοιχτό κόσμο, ώστε να εξερευνήσει ο παίκτης τη φυσική ομορφιά του νησιού, όμως ο κόσμος του Legends είναι στοιχειωμένος και φανταστικός, με τοποθεσίες και εχθρούς εμπνευσμένους από Ιαπωνικά λαϊκά παραμύθια και μυθολογία, με έμφαση στη συνεταιριστική μάχη και δράση.