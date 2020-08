Έρχεται το Need for Speed: Hot Pursuit Remastered στις 13 Νοεμβρίου;

Έρχεται το Need for Speed: Hot Pursuit Remastered στις 13 Νοεμβρίου;

Το αρχικό Need for Speed: Hot Pursuit του 1998 θεωρείται ακόμα από τους οπαδούς ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της σειράς. Το 2010 είδαμε μία νέα έκδοση, αυτή τη φορά για την τότε εποχή των Nintendo Wii, Xbox 360 και PlayStation 3, το οποίο άφησε θετικές εντυπώσεις τόσο στους παίκτες όσο και στους κριτικούς, ενώ αργότερα ο τίτλος κυκλοφόρησε για iOS, Android, ακόμα και Windows Phone.

Όπως φαίνεται, ο τίτλος ετοιμάζεται για ακόμα μία κυκλοφορία. Στο Amazon του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίστηκε ένας νέος τίτλος, με το όνομα Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Η σελίδα αναφέρει τα Nintendo Switch και Xbox One ως οι μοναδικές πλατφόρμες που θα κυκλοφορήσει, όμως λίγο δύσκολα να πιστέψει κάποιος πως δε θα το δούμε και στο PlayStation 4. Η ημερομηνία κυκλοφορίας που αναγράφεται είναι 13 Νοεμβρίου.

Πάντως, η τιμή των περίπου 39 ευρώ φανερώνει πως δε θα είναι ένας νέος τίτλος, όπως ένα Remake, παρά μία έκδοση με βελτιωμένα γραφικά. Από την άλλη, θα έχει ενδιαφέρον αν το παιχνίδι αναβαθμιστεί και για τους αγοραστές των Xbox Series X και PlayStation 5, προσφέροντας ακόμα καλύτερη εμπειρία. Προς το παρόν τίποτα δεν είναι επίσημο.

Πηγή