Fortnite: To event με τον ράπερ Τράβις Σκοτ έκανε ρεκόρ με πάνω από 12 εκ. παίκτες (video)

Το βράδυ της Πέμπτης (23/4) οι παίκτες του Fortnite είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σ’ ένα ξεχωριστό event, με τον ράπερ Τράβις Σκοτ, το οποίο ονομάστηκε Astronomical και μεταδόθηκε live.

Αυτό φαίνεται ότι προσέλκυσε το ενδιαφέρον των gamers, με την Epic Games, την εταιρεία που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον προγραμματισμό του δημοφιλούς video game και εν μέρει υπεύθυνη για την κυκλοφορία του, να ανακοινώνει ότι έγινε ρεκόρ όλων των εποχών.

Για την ακρίβεια, 12,3 εκατομμύρια παίκτες έλαβαν μέρος στο λαμπερό σόου με τα υπέροχα εφέ για να λικνιστούν στον ρυθμό των τραγουδιών του Σκοτ. Ο κάθε παίκτης μπορούσε να χορέψει με τον δικό του τρόπο, ενώ όσοι έχασαν το event θα ακολουθήσουν κι άλλα όλο το τριήμερο.

Για σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, είναι προγραμματισμένο άλλο ένα (ώρα 8:00 PST, 11:00 EST, 16:00 BST), ενώ τρία θα γίνουν το Σάββατο (25/4 21:00 PST, 0:00 EST και 5:00 BST το πρώτο, 9:00 PST, 12:00 EST και 17:00 BST το δεύτερο, 16:00 PST και 19:00 EST το τρίτο) και άλλο ένα την Κυριακή (26/4 12:00 BST).

Μάλιστα, η Epic το χαρακτήρισε ως ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι για μικρό χρονικό διάστημα, όπου έγινε και το ντεμπούτο ενός νέου τραγουδιού, τη στιγμή που δεν ήταν η πρώτη φορά που είδαμε έναν καλλιτέχνη να εμφανίζεται στο Fortnite, αφού τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν ο DJ Marshmello αυτός που έδωσε το παρόν.

