Game Developers Conference 2019: Οι πέντε σημαντικότερες ανακοινώσεις του συνεδρίου

Την εβδομάδα που μας πέρασε διαδραματίστηκε το Game Developers Conference 2019, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν αρκετές ανακοινώσεις. Ποιες όμως αξίζουν πραγματικά την προσοχή μας; Ποια είναι τα πέντε πιο hot νέα που μάθαμε στο Game Developers Conference 2019;

Google Stadia

Ξεκάθαρα η ανακοίνωση της streaming υπηρεσίας παιχνιδιών της Google αποτελεί την μεγαλύτερη είδηση του GDC 2019. Η εταιρεία χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να παρουσιάσει αναλυτικά το νέο της προϊόν. Πρόκειται για μία νέα υπηρεσία που θα προσφέρει σε πρώτο στάδιο streaming παιχνιδιών σε ανάλυση 4K στα 60 fps.

Επίσης, η Google Stadia προσφέρει μία νέα σειρά υπηρεσιών όμως το Crowd Play, και διαθέτει τον δικό της controller δια χειρός Google. Η Google Stadia θα ξεκινήσει τη λειτουργία της μέσα στο 2019, και μέχρι τότε η Google θα ενημερώνει τακτικά το κοινό με περισσότερες λεπτομέρειές σχετικά με τη νέα της υπηρεσία.

Cadence of Hyrule

Στο GDC 2019 η Nintendo πραγματοποίησε το Nindies Showcase, στο οποίο μεταξύ άλλων ανακοίνωσε το “Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer feat. The Legend of Zelda”, για το Nintendo Switch.

Το παιχνίδια παίρνει την παλιά αγαπημένη roguelike-rythm συνταγή του “Crypt of the NecroDancer” και την ενώνει με τα αξιοθέατα και τους ήχους από την Hyrule, καθώς και τους Link και Zelda ως playable χαρακτήρες.

Υπομονή λίγες ημέρες, ή εβδομάδες, η Nintendo είπε ότι θα κυκλοφορήσει μέχρι το καλοκαίρι.

Cuphead για Nintendo Switch

Συνεχίζουμε με την Nintendo, η οποία ανακοίνωσε ότι στις 18 Απριλίου, το αγαπημένο μας indie run and gun καταφθάνει στο Nintendo Switch.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της Nintendo, η Microsoft δήλωσε ότι θα φέρει το Xbox Live στο Switch, και μάλιστα θα ξεκινήσει την παροχή της υπηρεσίας με το Cuphead.

Τα παιχνίδια της Quantic Dream έρχονται στο PC

Η Quantic Dream ανακοίνωσε ότι θα φέρει τρεις αποκλειστικούς τίτλους του PlayStation στα Windows. Μάλιστα η εταιρεία έκλεισε συμφωνία με την Epic Games για την αποκλειστική διάθεση των παιχνιδιών μέσω του Epic Games Store, για ένα έτος.

Οι τρεις τίτλοι είναι το “Detroit: Become Human”, το “Heavy Rain”, και το “Beyond: Two Souls”, και θα κυκλοφορήσουν και οι τρεις μέσα στο 2019.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Την τελευταία ημέρα του GDC 2019 επέλεξε η Paradox Interactive για να ανακοινώσει το “Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2”. Το sequel του cult action-RPG του 2004 είναι υπό ανάπτυξη από το από το 2015, και τελικά το πλήρωμα του χρόνου ήρθε. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει το 2020, τόσο για κονσόλες, όσο και για PC.

