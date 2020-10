Games with Gold: Τα δωρεάν παιχνίδια του Οκτωβρίου

Όπως κάθε μήνα, η Microsoft δίνει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Xbox Live Gold 2 παιχνίδια για το Xbox 360 και άλλα 2 για το Xbox One (μαζί και του 360). Αυτό το μήνα η εταιρεία ανακοίνωσε δύο παιχνίδια του Xbox One, ένα του αρχικού Xbox και ένα του Xbox 360. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια:

Οι κάτοχοι του Xbox 360 θα μπορέσουν να αποκτήσουν το Sphinx and the Cursed Mummy από 1 έως 15 Οκτωβρίου, με το Costume Quest να γίνεται διαθέσιμο από 16 έως 31 Οκτωβρίου. Μαζί με τα παραπάνω δύο παιχνίδια, οι συνδρομητές του Xbox One θα μπορέσουν να κατεβάσουν και τα Slayaway Camp: Butcher’s Cut (από 1 έως 31 Οκτωβρίου) και Maid of Sker (16 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου).

Τα παιχνίδια θα γίνουν διαθέσιμα στις παραπάνω ημερομηνίες. Οι κάτοχοι θα πρέπει να έχουν ενεργή συνδρομή Xbox Live Gold ή το πακέτο Xbox Game Pass Ultimate, που συμπεριλαμβάνει και την υπηρεσία Gold. Η υπηρεσία Xbox Live Gold στοιχίζει 6,99 ευρώ ανά μήνα ή 19,99 ευρώ το τρίμηνο, με την υπηρεσία Xbox Game Pass Ultimate να στοιχίζει 12,99 ευρώ ανά μήνα.