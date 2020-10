Genshin Impact: Περίεργο censoring σε λέξεις όπως Hong Kong και Putin

Το Genshin Impact είναι ένα νέο free-to-play action RPG, με εμφανείς επιρροές από το The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Σε αντίθεση όμως με το BotW που κυκλοφορεί μόνο στα Nintendo Switch και Wii U, το Genshin Impact κυκλοφορεί για PlayStation 4, Android, Switch, iOS και υπολογιστές.

Αν και το παιχνίδι έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία κατά την κυκλοφορία του, υπάρχουν κάποια περίεργα πράγματα. Ένα από αυτά είναι το censoring στο chat μέσα στο παιχνίδι, το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε δει να κρύβει λέξεις όπως Hong Kong, Taiwan, words και enemies. Επίσης, το παιχνίδι απαγορεύει κα κάποια ονόματα, όπως Putin, Stalin και Hitler. Βέβαια, για ένα παιχνίδι που αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε στην Κίνα είναι λογικό να υπάρχει αρκετή λογοκρισία.

Here is a clip I just recorded. Just in case if this changes for whatever reason here is recorded proof. The entire word "Kong" has been censored in Genshin Impact. pic.twitter.com/JCWjOEUBaf

