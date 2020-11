God of War Ragnarok: Τελικά θα έρθει και στο PlayStation 4;

Μία από τις μεγαλύτερες αποκλειστικότητες του PlayStation 5 για το 2021 είναι το God of War Ragnarok, όμως ίσως τελικά έρθει και στο PlayStation 4. Σε συνέντευξη του στην ιστοσελίδα The Telegraph το αφεντικό του PlayStation, Jim Ryan, ρωτήθηκε αν το επερχόμενο God of War θα είναι αποκλειστικότητα του PlayStation 5.

Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η απάντηση του Ryan, καθώς απάντησε ότι προς το παρόν, δεν έχει κάτι να πει πάνω στο θέμα. Το ερώτημα λοιπόν που γεννήθηκε σε όλους ήταν γιατί δε μπόρεσε να απαντήσει ο Ryan, με τις φήμες να φουντώνουν πως το επερχόμενο God of War Ragnarok θα έρθει και στο PlayStation 4, κάτι που θα χαροποιήσει αρκετά όσους δεν πρόλαβαν να αναβαθμίσουν στη νέα γενιά.

Μη ξεχνάμε πως ήδη το Spider-Man Miles Morales κυκλοφορεί και στις δύο κονσόλες, αλλά και το επερχόμενο Horizon Forbidden West θα έρθει και στο PlayStation 4. Ίσως βέβαια όσοι έχουν “τρέξει” να πάρουν τη νέα κονσόλα νιώσουν προδομένοι, όμως το βέβαιο είναι ότι όπου και να κυκλοφορήσει, το God of War Ragnarok είναι από τους πιο πολυαναμενόμενους τίτλους του 2021.

