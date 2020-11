Golden Joystick Awards 2020: Το The Last of Us Part II σάρωσε τα βραβεία

Τα βραβεία Golden Joystick Awards 2020 ολοκληρώθηκαν, με το The Last of Us Part II να είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Συγκεκριμένα, το τελευταίο game της Naughty Dog έσπασε το ρεκόρ με 6 βραβεία, ανάμεσα τους το απόλυτο “Ultimate Game of the Year”, αφήνοντας πίσω του το Fall Guys με 2 βραβεία.

Οι νικητές των Golden Joystick Awards 2020

Καλύτερη ιστορία – The Last of Us Part II

Καλύτερο multiplayer – Fall Guys

Καλύτερος οπτικός σχεδιασμός – The Last of Us Part II

Καλύτερο επιπρόσθετο περιεχόμενο – No Man’s Sky: Origins

Καλύτερο mobile game – Lego Builder’s Journey

Καλύτερος ηχητικός τομέας – The Last of Us Part II

Καλύτερο Indie παιχνίδι – Hades

Καλύτερο παλαιότερο παιχνίδι που ακόμα παίζουμε – Minecraft

Το studio της χρονιάς – Naughty Dog

Το καλύτερο esports παιχνίδι της χρονιάς – Call of Duty: Modern Warfare

Καλύτερο παιχνίδι για όλη την οικογένεια – Fall Guys

Καλύτερη κοινότητα – Minecraft

Καλύτερο PC παιχνίδι της χρονιάς – Death Stranding

Καλύτερο hardware – Nvidia GeForce RTX 3080

Καλύτερο παιχνίδι PlayStation – The Last of Us Part II

Καλύτερο παιχνίδι Xbox – Ori and the Will of the Wisps

Καλύτερο παιχνίδι Nintendo – Animal Crossing: New Horizons

Το πιο πολυαναμενόμενο παιχνίδι – God of War: Ragnarok

Η επιλογή των κριτών – Hades

Το απόλυτο παιχνίδι της χρονιάς – The Last of Us Part II

Όπως βλέπουμε, η Sony είναι το απόλυτο αφεντικό στα φετινά βραβεία, πόσο μάλλον όταν και το καλύτερο PC game είναι ένα πρώην exclusive του PlayStation 4. Να σημειωθεί ότι το Animal Crossing: New Horizons ήταν μέσα στα καλύτερα παιχνίδια σε πολλές παραπάνω κατηγορίες, όμως τελικά το TLOU κατάφερε να σαρώσει τα βραβεία και να βγει ο απόλυτος νικητής.

