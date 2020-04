Η Bethesda παρουσίασε το πιο περίεργο χειριστήριο για το Xbox One

Ένας μήνας σχεδόν έχει περάσει από την κυκλοφορία του Doom Eternal η Bethesda θέλησε να δώσει στους κατόχους της κονσόλας Xbox One το πιο περίεργο χειριστήριο που έχουμε δει στην τρέχουσα γενιά, χωρίς να σκέφτεται καθόλου την εργονομία.

Ως μέρος της προώθησης του τίτλου, ο λογαριασμός της Bethesda στο twitter για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό να κερδίσει ένα συλλεκτικό χειριστήριο για το Xbox One. To χειριστήριο είναι δημιουργημένο με βάση τη μηχανική Praetor στολή του εμβληματικού Doom Slayer, ενώ στέκεται πάνω σε ένα κόκκινο stand με σήματα από το παιχνίδι.

Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό, αλλά σίγουρα καθόλου βολικό για κάποιον που θα θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αυτό γιατί στις δύο πλευρές του controller υπάρχουν πλαστικές λεπτομέρειες, σαν καρφιά, που βγαίνουν προς τα έξω, κάτι που λογικά θα κάνει το χειριστήριο αρκετά επίπονο.

Let’s go again! We’re now giving away this custom DOOM Eternal Xbox One controller & stand display-piece. To be in the running:

1. Follow us

2. Retweet

3. Answer in reply: What is the best weapon/item in the DOOM Slayer’s arsenal & why?

Aus/NZ only. T&Cs https://t.co/D7YtakWgIu pic.twitter.com/wd339kWsvT

