Η Blizzard τιμωρεί παίχτη επειδή υποστήριξε τις διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ

Μετά το τέλος του παιχνιδιού του ο Ng “blitzchung” Wai Chung που αγωνιζόταν στο Hearthstone Grandmasters κλήθηκε να δώσει συνέντευξη η οποία δεν πήγε και τόσο καλά. Ο blitzchung εμφανίστηκε στην ζωντανή αναμετάδοση με μία μάσκα και γρήγορα η συνέντευξη πήρε άλλη τροπή αφού ο παίχτης έβγαλε την μάσκα και φώναξε “Απελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ, επανάσταση της γενιάς μας”.

Αμέσως, στην ζωντανή αναμετάδοση μπήκε διαφημιστικό μήνυμα και έκτοτε τα βίντεο των παιχνιδιών δεν είναι διαθέσιμα. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Χονγκ Κονγκ τους τελευταίους μήνες έχει κατακλειστεί από τεράστιες διαμαρτυρίες ενάντια στην κινεζική κυβέρνηση. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει βγει στους δρόμους και μπλόκαρε αεροδρόμια.

Clarification: the casters requested/encouraged Blitzchung to say what he said in Mandarin (in case you didn’t understand the clip). They said “Say the eight words, then we’ll end the interview immediately.” Then, they hid under the desk.

— Chua Zhihong (@czhihong) October 8, 2019