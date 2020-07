Η Microsoft θέλει να αγοράσει τα studios των παιχνιδιών της Warner Bros.

Με τη νέα γενιά να είναι προ των πυλών, ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα που είχαν οι κάτοχοι του Xbox One ήταν η έλλειψη αποκλειστικών παιχνιδιών, την ώρα που η Sony έκανε παρέλαση με πολλούς AAA τίτλους, όπως τα God of War, Uncharted 4, The Order 1886 και άλλα.

H Microsoft έδωσε μία νέα υπόσχεση στους παίκτες την περασμένη Ε3, ανακοινώνοντας πως πλέον έχει στην κατοχή της νέα studios, όπως Ninja Theory, Obsidian Entertainment και inXile Entertainment, χωρίς όμως να δούμε πολλά ακόμα. Φαίνεται πως η εταιρεία παραμένει πιστή στην υπόσχεση της και θέλει να προσθέσει ακόμα περισσότερα studio στο δυναμικό της.

Η AT&T αποφάσισε να πουλήσει τις περισσότερες ομάδες ανάπτυξης που έχει αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των NetherRealm Studios και Avalanche Software. Η Microsoft φαίνεται να ενδιαφέρεται να αγοράσει αρκετές από αυτές, μαζί με κάποια IP που έχει στην κατοχή της η Warner Bros. Αν κάποιο studio αγοραστεί από τη Microsoft δε σημαίνει πως θα έχουν πρόσβαση στα παιχνίδια που αναπτύσσει η AT&T, με την εταιρεία απλά να βάζει άλλο studio να εργαστεί στο εκάστοτε project.

Τα studio που θέλει η Microsoft είναι: Avalanche Software, Monolith Productions, NetherRealm Studios, Rocksteady Studios, TT Games, WB Games Boston/Montréal/New York/San Diego/San Francisco. Αν πάντως η εταιρεία καταφέρει και κάνει δικά της τα παραπάνω studio και τους δώσει την απαραίτητη ελευθερία, τότε ίσως η Sony να πρέπει να αρχίσει να αγχώνεται. Όπως και να έχει, όταν υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός πάντα κερδισμένοι βγαίνουν οι παίκτες, οπότε ετοιμαστείτε για μία δυνατή γενιά!

