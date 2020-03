Κορυφαίοι αθλητές το έριξαν στα video games λόγω κορονοϊού

Ο κορονοϊός έχει κρατήσει όλο τον κόσμο στα σπίτια του και μία λύση για να ξοδέψουμε τον χρόνο μας χωρίς να βγούμε από την οικία μας είναι να παίξουμε video games. Εκεί φαίνεται πως έχουν βρει την παρηγοριά, μάλιστα, και κάποιοι εκ των κορυφαίων αθλητών του πλανήτη.

Από αστέρες του ΝΒΑ μέχρι και ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ στο Fifa 20 είδαμε από διπλά μεταξύ ποδοσφαιριστών δύο ομάδων μέχρι και διεξαγωγή τουρνουά μεταξύ ομάδων. Ας δούμε, λοιπόν, με ποιον τρόπο έχει επιλέξει ο καθένας να ξοδεύει την ώρα του εντός του σπιτιού του.

Ο σταρ των Γιούτα Τζαζ, Ντόνοβαν Μίτσελ, αποτέλεσε το δεύτερο κρούσμα κορονοϊού στο κορυφαίο μπασκετικό γεγονός του πλανήτη, το ΝΒΑ, μετά τον συμπαίκτη του, Ρουντί Γκομπέρ. Ο ίδιος έστειλε το δικό του μήνυμα για τη στήριξη, που έχει λάβει, αποκαλύπτωντας πως βρίσκεται μόνος στο σπίτι του, όπου αναρρώνει και παίζει διάφορα video games.

Από τη μεριά του, ο σμολ φόργουορντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Μάριο Χεζόνια, απάντησε σε tweet για το ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, που βγαίνουν έξω, και αποκάλυψε ότι παίζει Call of Duty στο υπόγειό του, δείχνοντας να του αρέσουν περισσότερο τα όπλα και η δράση.

Άλλος ένας σταρ του ΝΒΑ, ο οποίος αποφάσισε να βρει παρηγοριά στα video games είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος άσος των Ντάλας Μάβερικς το έδειξε αυτό μ’ έναν ξεχωριστό τρόπο, αφού ανέβασε στο twitter ένα gif, που δείχνει ένα μικρό αγόρι να έχει «λιώσει» παίζοντας video games.

Από εκεί και πέρα, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Σωκράτης Διούδης, έστειλε μήνυμα στους gamers ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να μείνουν στα σπίτια τους, κρατώντας ένα χειριστήριο του PlayStation, ενώ ο αμυντικός της Σεβίλλης, Σέρχιο Ρεγκιλόν, έπαιξε διπλό στο Fifa 20 με τον επιθετικό της Μπέτις, Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Το ντέρμπι της Σεβίλλης ήταν από τα ματς που ξεχώριζαν στην επόμενη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος (LaLiga) και οι δύο συμπατριώτες αποφάσισαν να το παίξουν στην κονσόλα. Από την πλευρά τους, ο αμυντικός της Άρσεναλ, Σέαντ Κολάσινατς, ο συμπαίκτης του στους Λονδρέζους Μεσούτ Οζίλ και ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ζούλιαν Ντράξλερ, έκαναν live streaming από τις μάχες τους στο Fortnite.

Τέλος, τα video games αποτέλεσαν την παρηγοριά και αρκετών ομάδων, με τη Γουότφορντ να παίζει στο Fifa 20 με τη Λέστερ, τη Λιντς να παίζει το αναβληθέν ματς με την Κάρντιφ, τη στιγμή που η Χαλ προσκάλεσε σε παιχνίδι τη Λεβερκούζεν στο περίφημο παιχνίδι Connect 4, όπου την κέρδισε με 4-0.

Ωστόσο, όλα τα λεφτά ήταν η πρωτοβουλία της Λέιτον Όριεντ, που δημιούργησε τη Fifa Ultimate Quaran-Team, με ομάδες από Αυστραλία, Δανία, Ολλανδία, Σκωτία, Ιρλανδία και Αγγλία, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μάντσεστερ Σίτι, ώστε να διεξαχθεί ένα τουρνουά με 64 συλλόγους, στο οποίο έγινε και ζωντανή κλήρωση για να προκύψουν τα ζευγάρια των νοκ άουτ αγώνων.

