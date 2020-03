Μέχρι και ο Αντετοκούνμπο ανυπομονεί για το PlayStation 5 λόγω του κορονοϊού

Το ζούμε κι αυτό. Όλος ο πλανήτης είναι σε καραντίνα και άπαντες μένουμε στα σπίτια μας για να σταματήσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού. Μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια είναι κλειστά, κάθε μορφή εκδήλωσης, στις οποίες θα υπήρχε συνωστισμός κόσμου, έχει ακυρωθεί ή αναβληθεί, μέχρι και οι αγώνες σε κάθε άθλημα έχουν «παγώσει» στις περισσότερες χώρες, όπως και στη δική μας, καθώς έχουν αναβληθεί όλες οι διοργανώσεις.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, που είναι το ΝΒΑ. Ειδικά για τους καλαθοσφαιριστές, που αγωνίζονται εκεί, είναι δύσκολο να προσαρμοστούν στην καραντίνα, όταν έχουν συνηθίσει να δίνουν αγώνες κάθε δύο βράδια.

Το ίδιο ισχύει και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει συνηθίσει να καρφώνει τα αντίπαλα καλάθια και να προσφέρει πλούσιο θέαμα και highlights στα παρκέ με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Greek Freak σκέφτεται να το ρίξει στα video games και γι’ αυτό ανυπομονεί να βγει το νέο PlayStation 5, όπως φάνηκε από μία ανάρτησή του στο Twitter.

«Ακόμα να βγει το PS5;», αναρωτήθηκε ο Αντετοκούνμπο. Βέβαια, στον καθένα θα του έρθει κατευθείαν στο μυαλό το ερώτημα «Μα καλά, ολόκληρος Αντετοκούνμπο δεν έχει ένα PlayStation 4 ή έστω ένα Xbox;».

Is PS5 out yet?

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 20, 2020