Νέα έκδοση του επιτραπέζιου The Witcher έρχεται αυτό το καλοκαίρι

Οι δημιουργοί του επιτραπέζιου The Witcher θα κυκλοφορήσουν μια βελτιωμένη, δωρεάν έκδοση του Roleplaying παιχνιδιού στις 15 Ιουνίου μέσω της ιστοσελίδας του DriveThruRPG ως συμμετοχή στη ημέρα των δωρεάν RPG, η οποία αποτελεί μια ετήσια εκδήλωση που σχεδιάστηκε για να εισαγάγει νέους παίκτες σε επιτραπέζια παιχνίδια.

Η πρώτη έκδοση ανακοινώθηκε το 2015 και έπρεπε να κυκλοφορήσει το 2016, αλλά οι διαβουλεύσεις με το CD Projekt χρειάστηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο. Με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει πέρσι.

Αν ενδιαφέρεστε να παίξετε και άλλα παρόμοια επιτραπέζια παιχνίδια σας προτείνουμε το Betrayal at House on the Hill, Fallout: The Board Game, Coimbra, Pandemic, Wildlands, XCOM: The Board Game, Root, Talisman: The Magical Quest Game, Ex Libris, Gloomhaven, 878: Vikings—Invasions of England, Wasteland Express Delivery Service, Scythe και το Star Wars: X-Wing Miniatures Game.

Συντάκτης: Αλέξανδρος Φρονιμόπουλος.