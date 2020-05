Νέο PlayStation 4 Pro Limited Edition με το design του The Last Of Us Part 2 (video)

Λίγους μήνες πριν κυκλοφορήσει το PlayStation 5, η Sony αποφάσισε να βγάλει μία ξεχωριστή έκδοση του PlayStation 4. Αυτή θα είναι η PS4 Pro Limited Edition, η οποία θα έχει ξεκάθαρα το design του The Last Of Us Part 2, της αποκλειστικότητας του PS, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου.

Για την ακρίβεια, η εν λόγω έκδοση της κονσόλας θα έχει το ίδιο χρώμα, όμως θα είναι πάνω σε αυτή σχεδιασμένο το τατουάζ της Ellie, ενώ θα αναγράφεται και η ονομασία του video game. Επίσης, το ίδιο θα ισχύει και για το χειριστήριο DualShock, ενώ η Sony θα κυκλοφορήσει και ασύρματα ακουστικά με τον ίδιο σχεδιασμό.

Όσον αφορά το πότε θα κυκλοφορήσει, αυτό θα γίνει την ίδια ημερομηνία με το TLOU2, τη στιγμή που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 400 δολάρια (περίπου 368 ευρώ), με το χειριστήριο να είναι διαθέσιμο και ξεχωριστά από την κονσόλα στην τιμή των 65 δολαρίων (περίπου 60 ευρώ), ενώ τα ακουστικά θα κοστολογούνται στα 100 δολάρια (92 ευρώ).

Για την Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα τιμές, όμως φανταζόμαστε ότι θα είναι πάνω κάτω οι αντίστοιχες σε αυτές που προαναφέραμε. Μάλιστα, η Sony έχει δώσει την άδεια στη Seagate να φτιάξει έναν ξεχωριστό σκληρό δίσκο (Game Drive) χωρητικότητας 2 TB με τον ίδιο σχεδιασμό, με το κόστος του να ανέρχεται στα 90 δολάρια (περίπου 83 ευρώ).

«Όταν εμφανίστηκε η ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα custom PS4 Pro για το The Last Of Us Part 2, δούλεψα έγκαιρα μαζί με τον σχεδιαστή γραφικών μας, Άνχελ Γκαρσία, και τσεκάραμε μερικές διαφορετικές ιδέες, όμως συνέχεια καταλήγαμε στο τατουάζ της Ellie.

Έχει γίνει σύμβολο του παιχνιδιού και για την κοινότητα, όπως το λογότυπο Firefly στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρη η επιλογή, αλλά αναρωτιόμαστε αν θα μπορούσε να είναι χαραγμένο. Δεν είχε γίνει ξανά πριν, οπότε δεν ήμασταν σίγουροι αν ήταν δυνατόν, όμως βρήκαμε τρόπο χάρη στις απίστευτες προσπάθειες των ομάδων του PlayStation.

Το αποτέλεσμα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, ένας σχεδιασμό που τιμάει το πάθος των απίστευτων οπαδών μας και για το οποίοι είμαστε κι εμείς υπερήφανοι. Ανυπομονούμε να το δείτε προσωπικά και να ζήσετε την εμπειρία του The Last Of Us Part 2», δήλωσε ο Art Director της Naughty Dog, Τζον Σουίνεϊ, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Sony.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το The Last Of Us Part 2 είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στο PS Store έναντι 69,99 ευρώ η απλή έκδοση και 79,99 ευρώ η Digital Deluxe Edition.

