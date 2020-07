O Neil Druckman μιλά για τους haters του The Last of Us Part II

O Neil Druckman μιλά για τους haters του The Last of Us Part II

Το παράδοξο με την κυκλοφορία του The Last of Us Part 2 είναι πως αν και το παιχνίδι έχει εκθειασθεί από το σύνολο των κριτικών, αρκετοί χρήστες το βομβαρδίζουν με αρνητικές κριτικές. Αυτό ξεκίνησε από την πρώτη κι όλας μέρα της κυκλοφορίας του και χωρίς να γνωρίζουμε κατά πόσο αυτοί οι χρήστες όντως έπαιξαν το παιχνίδι.

Μιλώντας στο podcast του πρώην αφεντικού της Nintendo, Reggie Fils-Aime, ο σεναριογράφος του παιχνιδιού, Neil Druckman, είχε την ευκαιρία να απαντήσει στους haters του The Last of Us Part II. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, αναφορικά με τη ρητορική μίσους και τις επιθέσεις προς τους ηθοποιούς.

“Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσει κάποιος έναν διαχωρισμό ας το πούμε, εμείς φτιάξαμε το παιχνίδι, πιστεύουμε σε αυτό το παιχνίδι, είμαστε υπερήφανοι για αυτό το παιχνίδι και τώρα που κυκλοφόρησε είναι όπως το βλέπει ο καθένας – μας αρέσει ή όχι – και αυτό είναι δίκαιο. Αυτές είναι οι δικές τους αντιδράσεις και δεν το πολεμάμε. Όμως, υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις, άθλιες εκφράσεις μίσους, οι οποίες είναι και οι δυσκολότερες. Ακόμα δυσκολότερο είναι όταν το βλέπω να γίνεται σε κάποιο μέλος της ομάδας ή του cast που απλά υποδύεται έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα εντός του παιχνιδιού. Έχουμε μία ηθοποιό, η οποία λαμβάνει πραγματικά άσχημα, άθλια μηνύματα επειδή υποδύεται έναν φανταστικό χαρακτήρα στο παιχνίδι. Απλά δε μπορεί να το χωρέσει ο νους μου. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να τα αγνοώ όσο περισσότερο μπορώ. Όταν όμως τα πράγματα κλιμακώνονται και γίνονται σοβαρά, τότε ακολουθούμε κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Μετά απλά προσπαθείς να επικεντρωθείς στα θετικά και να ξεφύγεις από τα υπόλοιπα. Αλλά είναι και αυτά μέρος της πραγματικότητας.”

Το να απειλείται κάποιος ηθοποιός ή μέλος κάποιας ομάδας επειδή δεν άρεσε σε εμάς είναι απλά κατακριτέο, από όποια πλευρά και να το δει κανείς. Αν κάτι δε μας αρέσει απλά δε το στηρίζουμε με την αγορά μας. Όπως και να έχει, το The Last of Us Part 2 είχε τις καλύτερες πωλήσεις τριημέρου από οποιαδήποτε αποκλειστικότητα του PlayStation 4 και αυτό λέει πολλά για το αν το κοινό τελικά το αγάπησε ή όχι.

Πηγή