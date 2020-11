Οι αναβαθμίσεις των παιχνιδιών της EA στα PlayStation 5 και Xbox Series X/S

Η Electronic Arts (EA) ανακοίνωσε τις αναβαθμίσεις που θα δούνε οι παίκτες των παιχνιδιών της στα PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Αρχικά, στο Star Wars: Squadrons οι παίκτες του PS5 θα επωφεληθούν από βελτιωμένο φωτισμό, ενώ το παιχνίδι θα φτάνει έως και 4K στα 60fps, όπως στο PlayStation 4 Pro.

Στα Series X και Series S οι παίκτες θα έχουν την ίδια επιλογή, δηλαδή ανάλυση 2160p στα 60fps και 1440p στα 60 fps αντίστοιχα, όμως θα μπορούν να διαλέξουν το performance mode, το οποίο απογειώνει την ίδια ανάλυση αλλά στα 120fps. Στο Apex Legends τόσο το PlayStation 5 όσο και τα Xbox Series X/S θα δουν την ανάλυση να ανεβαίνει στα 1440p, όμως έρχονται ακόμα περισσότερες βελτιώσεις μέσα στο 2021.

Για τα υπόλοιπα παιχνίδια της EA, δηλαδή τα FIFA 21, NHL 21, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, The Sims 4, Madden NFL 21 και UFC 2 δυστυχώς δε θα δούμε κάποιες αντίστοιχες αναβαθμίσεις. Ναι μεν τα παιχνίδια θα έχουν πιο smooth framerates και γρηγορότερο loading, αλλά πέραν αυτών των αλλαγών οι κάτοχοι PlayStation 5 θα έχουν την έκδοση του PS4 Pro, οι κάτοχοι του Series X την έκδοση του Xbox One και οι κάτοχοι του Series S την έκδοση του One S.

