Phantom White Xbox controller: Το δίδυμο αδερφάκι του Phantom Black, που κοστίζει 70 δολάρια

Η Microsoft πριν αρκετούς μήνες κυκλοφόρησε μια ημιδιαφανή έκδοση του controller για Xbox One, και PC, με το όνομα Phantom Black. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι για να συνοδεύσει το Phantom Black θα κυκλοφορήσει το Phantom White. Ο controller αυτός

ταιριάζει αισθητικά με το Xbox One S ή με την έκδοση Robot White του Xbox One X. Ο Phantom White Xbox controller θα είναι διαθέσιμος προς πώληση από τις 2 Απριλίου και θα κοστίζει 69,99$. Ωστόσο, οι προπαραγγελίες για τον controller έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Phantom White Xbox controller έχει παρόμοιο μοτίβο σχεδίασης με την έκδοση Phantom Black. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αντίστοιχο σχέδιο στο Xbox Design Lab, ούτε καν να αντιγράψουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά του σχεδίου αυτού. Το πάνω μισό του controller ουσιαστικά είναι matte, με όψη παγωμένου παραθύρου από το οποίο μπορούμε να δούμε το ξεχωριστό χρυσό εσωτερικό του Xbox controller μας. Πέρα από αυτές τις δύο λεπτομέρειες το Phantom White είναι ένας τυπικός controller, ο οποίος κοστίζει συνήθως λιγότερο από 50$.

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό του Xbox One controller μας. Το Phantom White θα μας κάνει να ξεχωρίζουμε ανάμεσα στο πλήθος και όταν είμαστε μόνοι μας μπορούμε να τον χαζεύουμε για να περνάμε τον χρόνο μας καθώς περιμένουμε το παιχνίδι να φορτώσει.

Ο Phantom White Xbox controller μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κονσόλες Xbox One, σε υπολογιστές με δυνατότητα Bluetooth σύνδεσης, στο Samsung Gear VR, και στα τηλέφωνα Android.

