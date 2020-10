PlayStation 4: Η Sony ελαχιστοποιεί ή αφαιρεί εντελώς τα loadings

Αν και το περιμέναμε στο PlayStation 5, η Sony φαίνεται πως αφαιρεί ή ελαχιστοποιεί τα loadings από αρκετά παιχνίδια της στο PlayStation 4. H ιστοσελίδα VGC έκανε πρώτη την ανακάλυψη, καθώς φαίνεται πως με νέο patch κάποια παιχνίδια φορτώνουν σημαντικά πιο γρήγορα σε σχέση με το πως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα.

Πρώτο παράδειγμα είναι το The Last of Us Remastered, το οποίο φορτώνει μέσα σε λιγότερο από 14 δευτερόλεπτα μετά το patch στο PlayStation 4, ενώ πριν χρειαζόταν ενάμιση με δύο λεπτά. Σύμφωνα με άλλες αναφορές και άλλα παιχνίδια είδαν μειωμένα loadings, όπως το God of War. Ένα ακόμα μεγάλο παράδειγμα είναι το Until Dawn, από το οποίο αφαιρούνται εντελώς τα loadings, με το παιχνίδι να τρέχει απευθείας.

Right, so it appears these #PS5 B/C updates that #PS4 games are getting are even having a huge effect on load times on the current gen system.

Case in point: #UntilDawn on #PS4 now doesn't load at all. This tech must have been used in #GhostOfTsushima ??

Very impressive! pic.twitter.com/9myqT4mK9D

— Craig – VDZE Media 視覺 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🎃 (@VizualDze) October 25, 2020