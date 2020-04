PlayStation 4: Τα δωρεάν παιχνίδια Μαΐου στο PS Plus

Κάθε μήνα η υπηρεσία PS Plus διαθέτει δύο video games να τα κατεβάσουν δωρεάν οι gamers, που έχουν PlayStation 4. Για τον Απρίλιο ήταν διαθέσιμα δύο κορυφαία παιχνίδια, το Uncharted 4: A Thief’s End και το Dirt Rally 2.0, με τη Sony να αποκαλύπτει τα games, τα οποία θα είναι διαθέσιμα τώρα, τον Μάιο.

Πρόκειται για Cities: Skylines και Farming Simulator 19. Το πρώτο είναι ένα city-building, το οποίο κυκλοφόρησε από την σουηδική Paradox Interactive στις 10 Μαρτίου 2015 για PC (Windows, MacOS και Linux), στις 21 Απριλίου 2017 για Xbox One, στις 15 Αυγούστου του ίδιου έτους για PlayStation 4 και στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 για Nintendo Switch.

Τον προγραμματισμό της ανέλαβε η φινλανδική Colossal Order, με τους παίκτες να έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ελέγχοντας την τοποθέτηση δρόμων, τη φορολογία και τις δημόσιες συγκοινωνίες μιας περιοχής, ενώ προσπαθούν να διατηρήσουν ψηλά το μπάτζετ και τα επίπεδα υγείας, εργασίας και ρύπανσης μιας πόλης.

Cities: Skylines and Farming Simulator 19 are your PlayStation Plus games for May: https://t.co/LlEQ1gfT3D pic.twitter.com/6rNc6jzNKw

